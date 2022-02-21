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Galatasaraylılar Göztepe maçının ilk yarısında çılgına döndü

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. Göztepe'nin hakimiyetinde oynanan ilk 45 dakika sonunda sarı lacivertli taraftarlar ve futbol yorumcuları Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylılar Göztepe maçının ilk yarısında çılgına döndü
Galatasaray Teknik Heyeti

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısı taraftarları çılgına çevirdi.

Sarı kırmızılı taraftarlar Göztepe hakimiyetinde geçen ilk 45 dakika sonrasında teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarı istatistikleri;

İşte atılan mesajlar;
Göztepe öne geçti!

Göztepe öne geçti!

​Göztepe-Galatasaray maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Galatasaraylılar çılgına döndü

Galatasaraylılar çılgına döndü

Göztepe maçında Domenec Torrent ve futbolculara isyan ettiler.
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