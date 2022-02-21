Galatasaraylılar Göztepe maçının ilk yarısında çılgına döndü

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısı taraftarları çılgına çevirdi.

Sarı kırmızılı taraftarlar Göztepe hakimiyetinde geçen ilk 45 dakika sonrasında teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösterdi.

Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarı istatistikleri;

Göztepe, Galatasaray'a karşı ilk yarıda tüm istatistiklerde büyük üstünlük sağladı.



Topla oynama: %69/%31

İsabetli pas sayısı: 198/64

Pas başarısı: %81/%57

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 10/2 pic.twitter.com/78I8C6TlVs — FutStats™ (@FutStat) February 21, 2022

İşte atılan mesajlar;

Torrent’in devre arası getireni devre arasını beklemeden kovarım — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) February 21, 2022

Erman Toroğlu: "Allah aşkına bu Babel ne yapıyor? Mustafa Cengiz döneminden biliyorum, 'Fatih Hoca bu Babel'i niye oynatıyor?' diyorlardı. Bugünkü tabloda yönetiminde de Fatih Hocanın da şu anki teknik heyetin de payı var. Kimse kendini masum ilan etmesin" REKLAM February 21, 2022

Geçen sene Tugay Kerimoğlu ile kıyaslama gafletine düşüldü Taylan için... Tugay Hoca en azından arada sürpriz goller atıyordu. — Esat Soydabircan (@SoydabircanEsat) February 21, 2022

Halil Dervişoğlu sezon sonu Galatasaray'dan Brentford'a geri döndüğünde vay haline.



Bir dahaki kiralık kontratını TFF 1. Lig takımıyla yapar artık. Bu saatten sonra Galatasaray almaz, alma niyeti olursa da vay Galatasaray'ın haline. — Burak Manap (@burakmanap) February 21, 2022

Galatasaray’da futbolcu, teknik ekip ya da yönetici olarak yer alıp bu markanın imkanlarından faydalanarak hayal dahi edemeyeceği hayatı yaşayan herkesin, sunulan imkan doğrultusunda hesap vermesi gerekiyor. — Emre Kaplan (@emreekaaplan) February 21, 2022