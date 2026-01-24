Yeni Şafak
Gençlerbirliği Antalya deplasmanında

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak.


Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.


Ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan başkent ekibi, Antalyaspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.


Gençlerbirliği, 19 puanla 11'inci, Antalyaspor ise 16 puanla 15'inci sırada bulunuyor.


İki takım en son 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında karşılaştı ve kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.





