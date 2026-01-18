Yeni Şafak
Gençlerbirliği kongresi yargıya taşınacak

Burak Doğan
04:0018/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Gençlerbirliği kongresi

Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul, demokrasi ve hukuk tartışmalarıyla başladı. Aidatlarını ödemiş ve daha önce oy kullanmış yaklaşık 2 bin üyenin kongre salonuna alınmaması ve oy haklarının engellenmesi krize neden oldu. Başkan Adayı Mithat Akar adaylıktan çekilirken, oy kullanamayan yüzlerce üye durumu notere dilekçe vererek tutanak altına aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul, daha ilk dakikalardan itibaren gerginliğe sahne oldu. Kongrede yaşanan üyelik ve oy kullanma tartışmaları tansiyonu yükseltirken, başkan adaylarından Mithat Akar adaylıktan çekildiğini açıkladı. Genel kurulun başlamasıyla birlikte, Arda Çakmak yönetiminin son bir hafta içinde bine yakın kişiyi kulübe üye yaparak oy kullandırdığı; buna karşın daha önce üye olan yaklaşık 2 bin kişinin üyeliklerinin askıya alındığı ve kongre salonuna alınmadığı iddiaları krize neden oldu. Oy kullanma hakkı engellenen üyeler salona alınmazken, yeni yapılan üyelerin oy kullanabilmesi tepkilere yol açtı.

ADİL KONGREDE GÖRÜŞMEK ÜZERE

Bu gelişmeler üzerine kongre salonunda söz alan Mithat Akar, yaşananların “hukuksuz ve adaletsiz” olduğunu söyledi. Akar’ın divana sunduğu yazılı açıklamada, "Demokratik bir ortamın olmadığı, hukuksuzluğun zirve yaptığı ve adil bir yarışın olmadığına inandığım için başkan adaylığımı geri çekiyorum. Adil bir kongrede görüşmek üzere" ifadeleri yer aldı.

ÜYELERİ SALONA ALMADILAR

Kongreye oy kullanmak için gelen yüzlerce üyenin, üyelikleri askıya alındığı gerekçesiyle salona dahi alınmadığı ortaya çıktı. Oy kullanmalarına izin verilmeyen kongre üyeleri mağdur olduklarını belirterek, salonda hazır bulunan notere dilekçe verdi. Yaşananların tutanak altına alındığı skandal genel kurulun Mithat Akar tarafından yargıya taşınacağı öğrenildi. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Çetin, daha önce kulüpte “naylon üye” skandalı yaşandığını, son bir hafta içinde Ankara’daki belediye otobüs şoförleri ve bir sendikaya bağlı kişilerin toplu şekilde kulübe üye yapıldığını öne sürmüştü.



