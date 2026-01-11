Gençlerbirliği’nde kongre öncesi naylon üyelik depremi! Arda Çakmak yönetiminde yeni kriz

Mali olarak zor günler geçiren Gençlerbirliği’nde üyelik tartışması patlak verdi. Gençlerbirliği kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kulüp yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından, 700'e yakın yeni üye kaydı yapıldığı öne sürüldü.





Şaibeli olarak iddia edilen üyelikler camiada tepkilere neden oldu. Öyle ki kongre kararı sonrası yapılan üyeliklerin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Bu adımın, doğrudan genel kurul aritmetiğini etkilemeye yönelik olduğu ifade edildi.





Son zamanlarda kriz üstüne kriz yaşayan Gençlerbirliği şimdi de naylon üyelik gölgesinde kaldı. İddialara göre son dönemde özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUGSAŞ, taraftar grupları dahil toplam 700'e yakın kişi kulübe üye yapıldı. Geçmiş dönemi toplu üye yapmakla suçlayan Arda Çakmak yönetiminin yedi yüze yakın üyenin kongre kararından sonra hızlıca üye yaptığı hatta yeni üyeler için boş sayfalar bırakıldığı iddia edildi.

Başkan Arda Çakmak

KONGRE KARARI SONRASI YENİ ÜYE KAYDI KRİZİ

Olağanüstü kongre kararı alındıktan sonra yapılan üyeliklerin hukuken geçersiz olduğu belirtildi. Kongre kararının ise 22 Aralık’taki Genel Kurul’da alındığı öğrenildi. Seçim süreci başladıktan sonra üye yapılmasının kongre sonuçlarını doğrudan etkilemeyi hedeflediği savunuluyor.





İSİM SPONSORLUĞUNDA BÜYÜK ÇELİŞKİ!

Öte yandan Haziran 2025’te yapılan kongrede oylanıp reddedilen isim sponsorluğu bu defa Arda Çakmak tarafından yeniden genel kurul gündemine alındı ve bir kuruyemiş markası ile görüşmeler yapılarak sona geldiği bildirildi.





Gençlerbirliği’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nun 17 Ocak’ta yapılması planlanıyor. Ancak kulüp, kongreye tartışmalı üyelikler, şeffaflık eleştirileri eşliğinde gidiyor.



















