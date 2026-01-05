Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: Duyunca şok olduk

Tom Dele-Bashiru, Manchester City altyapısında birlikte çalıştığı İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın hatalara tahammülü olmadığını anlattı.





Guardiola'ya kendisine A takımla antrenmanlara çıkma şansı verdiği için minnettar olduğunu dile getiren kırmızı-siyahlı futbolcu, "O bir deha. Bir sene orada bulundum. O bulunduğum süre içerisinde çok fazla şey öğrendim. Kendime ne kadar güvenebileceğimi, ne kadar daha iyi şeyler yapabileceğimi gördüğümü söyleyebilirim. O kadar ayrıntılara dikkat eden bir insan ki futbol içinde ne kadar ayrıntı varsa ondan öğrenebilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen birçok ufak ayrıntıyı size gösteriyor. Bu da gördüğünüz zaman kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Birçok eğlenceli antrenman da yaptık. Hiç sevmediği şey hatalar olmasıydı. Hatalara çok tahammülü yoktu" diye konuştu.