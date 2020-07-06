Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği (GB) ve Fenerbahçe (FB) ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta Fenerbahçe 46, Gençlerbirliği 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe son 36 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 18.30'da başlayacak ve beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Gençlerbirliği, 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını açmayı hedefliyor. Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan futbolculardan Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Göztepe'yi 2-1 yenen Fenerbahçe ise ligde 49 puanla 7. sırada yer alıyor. Süper Lig puan tablosunu sayfamızda bulabilirsiniz.

Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçıyla sona erecek.Lider Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.Antalya'daki kritik maçta kazanan BaşakşehirGalatasaray'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve ligin bitimine 4 hafta kala lider Başakşehir ile olan 2 puanlık farkı korudu.Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özetiSüper Lig'de 3. sırada yer alan Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.Fenerbahçe evinde Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.Son dakikaları nefes kesen maçta gülen taraf FenerbahçeAlanyaspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü'nğ 4-1 mağlup etti.Gaziantep FK, ligde tutunma mücadelesi veren Denizlispor'u 1-0 yendi.Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Konyaspor ise sahasında konuk ettiği Rizespor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. İşte Süper Lig puan durumu tablosu

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ve Nabil Dirar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu iki oyuncunun durumu, maç öncesi yapılacak son antrenmanda belli olacak.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.

Stoper tandemi yine bozulacak

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle savunma ikilisi yine değişecek. Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçında da aynı sorunla karşı karşıya. Fenerbahçe'de savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo'nun şans bulması bekleniyor. Savunmanın sağında Nabil Dirar'ın riske atılmaması durumunda ise Göztepe karşısında başarılı bir oyun sergileyen genç Murat Sağlam forma giyebilir.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 7, 8 ve 9 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen8 Temmuz Çarşamba18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan9 Temmuz Perşembe18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali ŞansalanSüper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu

Luiz Gustavo'nun stopere çekilmesi durumunda orta sahada Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması beklenirken, cezası sona eren Garry Rodrigues ile Deniz Türüç'ün yine hücumda kanatları oluşturması düşünülüyor. Fenerbahçe'de sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvette ise Vedat Muric forma giyecek.

Ankara oynanan Gençlerbirliği Fenerbahçe maçları

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe (FB) 15, Gençlerbirliği (GB) 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.

Son dakikaları nefes kesen maçta gülen taraf Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Göztepe'nin tek golünü ise Soner Aydoğdu attı. Ayrıca karşılaşmanın 90+4. dakikasında Serdar Aziz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 49'a yükselirken, Göztepe ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.Serdar Gürler sakatlandıFenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı maçta konuk ekipten Serdar Gürler, sahayı sedye ile terk etti.Mücadelenin 22’nci dakikasında ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Uzun süre yerde kalan Serdar Gürler’e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar’ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu.Hasan Ali son 2 maç 2 asistFenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, performans artırdı. Ligdeki son 2 maçta yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında Vedat Muriç, bu hafta ise Göztepe maçında Ferdi’nin gol atmasına katkı sağladı.Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti Fenerbahçe Göztepe maçının özeti için tıklayınız.

Gençlerbirliği muhtemel 11

Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio (Sefa) Stancu

Sakat: Ömer Tatlısu, Nadir Çiftçi, Ayite

Cezalı: Yok

Fenerbahçe muhtemel 11

Altay - Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Jailson, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriç

Sakat: Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici

Cezalı: Serdar Aziz