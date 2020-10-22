SÜPER LİG

Gol atmayı unuttu

Süper Lig’e hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda büyük düşüş yaşayan Galatasaray, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Galatasaray, çıktığı son 3 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan, Kasımpaşa 1-0 yenilen Cimbom, son 3 haftadaki tek golünü 2-1 yenildiği Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan buldu. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 5 karşılaşmada toplam 6 gol atarken, ağlarında 4 gol gördü. Teknik heyet, Erzurumspor karşısında gol problemini çözerek, galibiyet hasretini dindirmenin planlarını yapıyor. Forvet hattının sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 150 milyon TL. Forvet hattında 10 futbolcu bulunurken, en maliyetli oyuncu olarak Radamel Falcao dikkat çekiyor. Kolombiyalı yıldız, yıllık net 5 milyon Euro ücret kazanıyor. Falcao’yu 3,85 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle Sofiane Feghouli takip ediyor. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Babel 2,5 milyon Euro, Mbaye Diagne 2,35 milyon Euro ve Jesse Sekidika 250 bin Euro kazanıyor. Sarı-kırmızılı takımla TL üzerinden anlaşma sağlayan forvet oyuncuları arasında en çok kazanan isim ise Emre Kılınç. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten 11,35 milyon TL kazanıyor. Emre Kılınç’ı 4 milyon TL ile Arda Turan, 3,75 milyon TL Oğulcan Çağlayan ve 850 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.

Yönetim divana katılmıyor

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Divan Kurulu’na gönderdiği imzasız yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü çevrimiçi video konferans şeklinde yapılacak olan aylık olağan divan kurulu toplantısına katılmayacağını bildirdi.

Fatih Terim dibe vurdu
Fatih Terim dibe vurdu

Süper Lig’in 5. haftasında evinde ağırladığı Alanyaspor’a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı. Süper Lig’de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 1-0, Alanyaspor’a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti. Galatasaray, Süper Lig’de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonda sırasıyla 7, 13, 11, 15, 9, 10, 13, 9, 10, 8, 11, 13, 12 ve 8 puan toplamıştı.Vitor Pereira: Galatasaray'da asla çalışmamEn kötü sezonGalatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5’te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı. Terim’in bundan öncesi kötü performansı 1997-97 ve 2019-20’de ise ilk 5 haftada 8 puan toplamıştı.Hakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdi

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