Gol atmayı unuttu

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan, Kasımpaşa 1-0 yenilen Cimbom, son 3 haftadaki tek golünü 2-1 yenildiği Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan buldu. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 5 karşılaşmada toplam 6 gol atarken, ağlarında 4 gol gördü. Teknik heyet, Erzurumspor karşısında gol problemini çözerek, galibiyet hasretini dindirmenin planlarını yapıyor. Forvet hattının sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 150 milyon TL. Forvet hattında 10 futbolcu bulunurken, en maliyetli oyuncu olarak Radamel Falcao dikkat çekiyor. Kolombiyalı yıldız, yıllık net 5 milyon Euro ücret kazanıyor. Falcao’yu 3,85 milyon Euro’luk yıllık ücretiyle Sofiane Feghouli takip ediyor. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Babel 2,5 milyon Euro, Mbaye Diagne 2,35 milyon Euro ve Jesse Sekidika 250 bin Euro kazanıyor. Sarı-kırmızılı takımla TL üzerinden anlaşma sağlayan forvet oyuncuları arasında en çok kazanan isim ise Emre Kılınç. 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten 11,35 milyon TL kazanıyor. Emre Kılınç’ı 4 milyon TL ile Arda Turan, 3,75 milyon TL Oğulcan Çağlayan ve 850 bin TL ile Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.

Yönetim divana katılmıyor

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetimi, Divan Kurulu’na gönderdiği imzasız yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü çevrimiçi video konferans şeklinde yapılacak olan aylık olağan divan kurulu toplantısına katılmayacağını bildirdi.