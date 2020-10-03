SÜPER LİG

Golcü futbolcunun ayağı kırıldı: Kramponlarını kesmek zorunda kaldılar

Yaz transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan ve Süper Lig'e gelme ihtimali olan isimlerden Elvir Koljic'in ayağı kırıldı. Romanya liginde çıktığı Iaşi maçında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcunun görüntüsü, sahadaki meslektaşlarını ağlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Craiova'nın forveti Elvir Koljic'in ayağı kırıldı. Boşnak forvetin kramponları kesilmek zorunda kaldı.

Craiova'nın forveti Elvir Koljic'in ayağı kırıldı. Boşnak forvetin kramponları kesilmek zorunda kaldı.

Romanya Ligi'nde 6 hafta sonunda lider olan Craiova takımında forma giyen Elvir Koljic rakibiyle girdiği mücadele sonrasında acılar içerisinde yerde kaldı.

Sezona 4 maçta 5 gol atarak başlayan ve Romanya'dan transfer yapabilecek oyuncular arasında gösterilen Boşnak forvetin yaşadığı sakatlık takım arkadaşlarını da kahretti.

Sakatlık sonrasında sahaya koşan sağlık ekibi futbolcunun ayağını daha fazla oynatmamak için kramponları kesmek zorunda kaldı.

Koljic'in sakatlandığı pozisyonda yer alan rakip futbolcu

Ovidiu Marius Mihalache ise maç sonunda yaptığı açıklamada "Pozisyon gereği yaşanılan bir andı. Yine de çok büyük bir sakatlık oldu. Koljic'ten ve ailesinden özür dilerim, çok üzgünüm." dedi.

Elvir Koljic'in sezonu kapattığı belirtiliyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.