Golcü futbolcunun ayağı kırıldı: Kramponlarını kesmek zorunda kaldılar

Romanya Ligi'nde 6 hafta sonunda lider olan Craiova takımında forma giyen Elvir Koljic rakibiyle girdiği mücadele sonrasında acılar içerisinde yerde kaldı.

Sezona 4 maçta 5 gol atarak başlayan ve Romanya'dan transfer yapabilecek oyuncular arasında gösterilen Boşnak forvetin yaşadığı sakatlık takım arkadaşlarını da kahretti.

Sakatlık sonrasında sahaya koşan sağlık ekibi futbolcunun ayağını daha fazla oynatmamak için kramponları kesmek zorunda kaldı.

Koljic'in sakatlandığı pozisyonda yer alan rakip futbolcu

Ovidiu Marius Mihalache ise maç sonunda yaptığı açıklamada "Pozisyon gereği yaşanılan bir andı. Yine de çok büyük bir sakatlık oldu. Koljic'ten ve ailesinden özür dilerim, çok üzgünüm." dedi.

Elvir Koljic'in sezonu kapattığı belirtiliyor.