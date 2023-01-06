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Gomis Aslan'ı sırtında taşıyor

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Gomis, attığı gollerle takımının hücum yükünü sırtlamaya devam ediyor. 37 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de şu ana kadar 7 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılı takım, Gomis'in gol attığı lig maçlarında puan kaybı yaşamadı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Gomis Galatasarayı sırtında taşıyor​
Gomis'in gol sevinci

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Sarı kırmızılı takımda bulduğu her fırsatı değerlendirmeye çalışan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 13 maçta attığı 7 golle takımına büyük katkı sağladı.

Gomis Galatasaray'ın en golcü oyuncusu

Teknik heyetin aldığı tüm kararlara saygı duyan Gomis, yedek kalsa da ilk 11'de oynasa da elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor. Fransız oyuncu, attığı 7 golle takımının Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Gomis atıyor, Galatasaray kazanıyor

Bafetimbi Gomis ile ilgili dikkat çeken bir diğer istatistik ise Galatasaray, Fransız golcünün gol attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Gomis, 6 ayrı lig karşılaşmasında skor katkısı verirken, sarı-kırmızılı takım tüm bu maçlardan galibiyetle ayrıldı.

  • Fransız golcü, Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında son dakikalarda oyuna girip galibiyet gollerini atmıştı. Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarında geriye düşen takımını attığı gollerle ayağa kaldıran Gomis, İstanbulspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında da attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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