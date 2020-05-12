SÜPER LİG

Gönül’e veto: Transfer defteri açılmadan kapandı

Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül’ün transferi için gelen öneriyi değerlendiren Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcunun ismini teknik heyete sundu. Ancak bu öneri kabul görmedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Gökhan Gönül

Gökhan Gönül

Galatasaray’da bir yandan Süper Lig’in kaldığı yerden devam etme ihtimaline karşı hazırlıklar sürerken diğer yandan da gelecek sezonun planlamaları ekonomik ölçüler çerçevesinde yapılıyor. Takımda sağ bek pozisyonunda oynayabilen Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak olan Galatasaray’da Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ismi menajerler tarafından yönetime sunuldu. 35 yaşındaki futbolcunun transferi için öneriyi değerlendirmeye alan sarı-kırmızılı yönetim, ismini teknik heyetin önüne getirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ise gelecek sezon için transfer stratejilerini “Gelecek vaad eden potansiyelli genç futbolcular” üzerine kurduğunu ileterek Gökhan Gönül’ün transferini veto edince Galatasaray açısından tecrübeli futbolcunun transfer defteri de açılmadan kapandı.

3,97 MİLYON LİRA KAR

  • Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı. Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.


Hasan Şaş istifa etti

  • Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesaplarından istifa ettiğini duyurdu. Tecrübeli antrenör, “Çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın” açıklamasını yaptı. Yönetim ise hizmetlerinden ötürü Hasan Şaş’a teşekkür etti. Hasan Şaş’tan önce de A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş istifa etmişti. Yaprak dökümüne diğer yardımcı antrenör Ümit Davala ve İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın da katılacağı öğrenildi. Galatasaray’ın futbol içerisinde yeni bir yapılanma ile yeni sezona hazırlanacağı ifade ediliyor.

Potada karar verildi: Şampiyon yok
Potada karar verildi: Şampiyon yok

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin bu haliyle tescil edildiğini açıkladı. Türkoğlu ayrıca, hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyeceğini söyledi.Türkoğlu ayrıca, "Federasyon olarak kulüplerimizle istişare içindeyiz. Beraber hareket ederek her zaman bir ekip olmuşuzdur. Erkekler liginde 16 takımımızın 13'ü, kadınlarda ise 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasını istediklerini bizlere iletti" ifadelerini kullandı.TBF Yönetim Kurulu'nun toplantı sonrası açıklaması şöyle; "Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir; 1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı

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