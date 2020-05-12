Gönül’e veto: Transfer defteri açılmadan kapandı

Galatasaray’da bir yandan Süper Lig’in kaldığı yerden devam etme ihtimaline karşı hazırlıklar sürerken diğer yandan da gelecek sezonun planlamaları ekonomik ölçüler çerçevesinde yapılıyor. Takımda sağ bek pozisyonunda oynayabilen Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak olan Galatasaray’da Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ismi menajerler tarafından yönetime sunuldu. 35 yaşındaki futbolcunun transferi için öneriyi değerlendirmeye alan sarı-kırmızılı yönetim, ismini teknik heyetin önüne getirdi. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ise gelecek sezon için transfer stratejilerini “Gelecek vaad eden potansiyelli genç futbolcular” üzerine kurduğunu ileterek Gökhan Gönül’ün transferini veto edince Galatasaray açısından tecrübeli futbolcunun transfer defteri de açılmadan kapandı.

3,97 MİLYON LİRA KAR

Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı. Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.





Hasan Şaş istifa etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesaplarından istifa ettiğini duyurdu. Tecrübeli antrenör, “Çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın” açıklamasını yaptı. Yönetim ise hizmetlerinden ötürü Hasan Şaş’a teşekkür etti. Hasan Şaş’tan önce de A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş istifa etmişti. Yaprak dökümüne diğer yardımcı antrenör Ümit Davala ve İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın da katılacağı öğrenildi. Galatasaray’ın futbol içerisinde yeni bir yapılanma ile yeni sezona hazırlanacağı ifade ediliyor.