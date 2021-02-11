G.Saray'a soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Alanyaspor’a 3-2 yenilerek organizasyona veda etti. Kupayı en çok kazanan takım konumundaki sarı-kırmızılılar geçen sezon olduğu gibi dün de Alanyaspor’a çeyrek finalde elenmenin şokunu yaşadı. Geçen yılın kupa finalisti Alanyaspor’a yarı finale çıkaran golleri biri penaltıdan olmak üzere Babacar (2) ve Salih Uçan attı. Galatasaray’ın golleri ise Mustafa Muhammed ve Gedson Fernandes’den geldi. Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Antalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak. 24. dakikada Efecan’ın pasında Salih’in şutunda top üst direkten döndü. 31. dakikada Marafona’nın kullandığı uzun degajı kontrol eden Babacar, ceza sahasına girdikten sonra fileleri havalandırdı: 0-1. 42’de Davidson’un pasında Salihsağ çaprazdan yaptığı vuruşla durumu 2-0 yaptı. 47. dakikada Tayfur, ceza sahasında Marcao’nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 48’de penaltıyı kullanan Babacar’ın vuruşunda Muslera’nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 0-3. 64’de Belhanda’nın ara pasında Mustafa Muhammed’in şutu direkte patladı. 70’de Yedlin’in sağdan ortasında Onyekuru’nun kafa vuruşunda önce kaleci sonra direk gol izni vermedi. 83. dakikada rakibinin hatasından yararlanan Gedson Fernandes’in vuruşunda Marafona’dan dönen topu Mustafa Muhammed filelere gönderdi: 1-3. 90+4’de Mustafa Muhammed’in vuruşu direkten dönerken, Gedson Fernandes skoru belirledi: 2-3.

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Arda’ya verilen 2 maç cezaya tepki

G.Saray, F.Bahçe derbisi sonrası küfürlü sözleri sosyal medyaya yansıyan Arda Turan’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun dün verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Arda Turan’a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen 2 maçlık kabul edilemez ceza, Türk futbol tarihinde bir ilktir” denildi ve kararın hukuki dayanağının olmadığına da vurgu yapıldı.