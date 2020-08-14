G.Saray’da Aboubakar sesleri

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’a Beşiktaş’ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar önerildi. Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto’da forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Kamerunlu golcü, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı ekibe sunuldu. Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre; Aboubakar’ın menajerlerinin, oyuncularını Porto’dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple Türk kulüpleri ile görüştüğünü yazdı. Aboubakar’ın yıllık 1.5 milyon Euro’luk sözleşmesi olduğu bilgisinin kulüplere verildiği kaydedilirken, yakın zamanda hareketli günlerin geçirilebileceği bilgisi de verildi. Aboubakar geçen sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetmiş ve beklentilerin uzağında kalmıştı. Bir yıl kiralık oynadığı Beşiktaş’ta çıktığı 38 maçta 19 gol ve 4 asist kaydeden Kamerunlu futbolcu, daha önce Fransa’nın Lorient ve Valenciennes kulüplerinde forma giymişti.
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