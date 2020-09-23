SÜPER LİG

G.Saray’da flaş transfer iddiası!

G.Saray’da İvanov iddiası

Kadrosuna bir 6 numara transfer etmek isteyen Galatasaray, sağ kanada da takviye yapma peşinde. Sarı-kırmızılılar, Bulgaristan ekibi Levski Sofya’nın 21 yaşındaki futbolcusunu takıma katmak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Stanislav Ivanov

Stanislav Ivanov

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, kadrosuna bir 6 numaranın yanına sağ kanada da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın, sağ kanat için Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov’u gündemine aldığı öğrenildi. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı kulüp bu transferi bitirmek üzere. Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. 1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A takıma yükseldi. Galatasaray scout ekibinin bulduğu genç isme teknik heyetin onay verdiği, yönetimin ise İvanov transferini sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 3 kulvarda mücadele ettiği için, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Saracchi derbide yok

Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-0 yendiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Uruguaylı sol bekin, sağ kasık uzun adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildiği, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Saracchi, yarın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hajduk Split ve hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Bu arada G.Saray’ın yarınki rakibi Hajduk Split dün akşam İstanbul’a geldi.

Cimbom doludizgin: Galatasaray Falcao ve Belhanda ile güldü
Cimbom doludizgin: Galatasaray Falcao ve Belhanda ile güldü

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir’i Radamel Falcao (penaltıdan) ve Younes Belhanda’nın golleriyle 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 2. maçını da kayıpsız geçerek hem liderliğe yükseldi hem de Avrupa Ligi ve Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Son şampiyon Başakşehir ise üst üste 2. yenilgisini aldı. 11. dakikada Belhanda’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Luyindama’nın kafa vuruşunda top Demba Ba’nın eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 14’te Falcao kullandığı penaltıyla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 22’de Luyindama’nın hatasında topu kapan Mahmut’un soldan pasında Demba Ba’nın vuruşunda araya giren Marcao, tehlikeyi önledi. 52’de Demba Ba, 53’de Aleksic’in vuruşlarında kaleci Fatih gole izin vermedi. 54’de Arda Turan’ın pasında Feghouli’nin şutunda Mert’i geçemedi. 63’de Visca’nın kullandığı kornerde Mahmut’un kafa vuruşu savunmadan dışarı çıktı. 76. dakikada Emre Kılınç’ın içeriye çevirdiği topa Babel topuğuyla dokunurken, Belhanda ağlarla buluşturdu: 0-2. Başakşehir son dakikalarda Kerim Frei, Demba Ba ve Crivelli’nin vuruşlarında kaleci Fatih’i geçemeyince Galatasaray rakibini 2-0 yendi ve 6 maç sonra deplasmanda kazandı. G.Saray’da transfer bitmezGalatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dünkü maç sonrası transfer konusunda açıklamalarda bulundu. İnce hesaplar yaptıklarını kaydeden Albayrak, “Galatasaray’da transfer bitmez. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim. Galatasaray taraftarının içi rahat olsun, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.Falcao 2. haftada 3. golünü attıGalatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig’de bu sezon 3 gole ulaştı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK’ye 2 gol atan Falcao, Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2. haftada gol sayısını 3’e çıkardı. Sarı-kırmızılıların 2. golünü atan Belhanda ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.Harika bir galibiyet aldıkGalatasaray’ın başarılı futbolcusu Marcao, Başakşehir karşısında galibiyeti hak ettiklerini söylerken, transfer teklifleri hakkında da konuştu. Marco yapıtğı açıklamada, “Harika bir galibiyet aldık. İlk dakikasından son düdüğe kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Transfer konusunda kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem” diye konuştu. Emre Kılınç ise “1 haftada 3. maçımızı oynadık, kolay değil. Her geçen gün daha iyi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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