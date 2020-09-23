G.Saray’da İvanov iddiası

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, kadrosuna bir 6 numaranın yanına sağ kanada da takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın, sağ kanat için Bulgaristan ekiplerinden Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov’u gündemine aldığı öğrenildi. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı kulüp bu transferi bitirmek üzere. Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. 1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A takıma yükseldi. Galatasaray scout ekibinin bulduğu genç isme teknik heyetin onay verdiği, yönetimin ise İvanov transferini sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 3 kulvarda mücadele ettiği için, alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Saracchi derbide yok

Galatasaray’ın Başakşehir’i 2-0 yendiği maçta sakatlanan Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Uruguaylı sol bekin, sağ kasık uzun adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildiği, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Saracchi, yarın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hajduk Split ve hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Bu arada G.Saray’ın yarınki rakibi Hajduk Split dün akşam İstanbul’a geldi.