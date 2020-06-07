G.Saray'da liste başı Caner ve Hasan Ali

Galatasaray’da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, sol bek bölgesinde de değişikliklere gidilecek. Sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon yola sadece RB Leipzig’ten 1,5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi ile devam edecek. Arjantinli futbolcu, Galatasaray’da bu sezon 7 lig maçına çıkarak 2 asiste imza atarken, teknik heyetten gelecek sezon biletini şimdiden kaptı. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyet ve yönetimi, Saracchi ile birlikte değişimli oynayacak ismin ise kaliteli bir yerli olmasını istiyor.

Bu sebeple Beşiktaş’ın 31 yaşındaki sol beki Caner Erkin ile Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki sol beki Hasan Ali Kaldırım, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde en üst sırada yer alıyor. Yabancı oyuncu sayısının değişecek olması sebebiyle kadrosunu yerlileştirmeye çalışan Galatasaray, bu sebeple Caner ve Hasan Ali’ye talip oldu. Teknik heyetin, bu iki futbolcuyu da çok istediği ve transfer için acele edilmesi konusunda yönetimden istekte bulunduğu öğrenildi. Caner, bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkarken 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Geçirdiği sakatlık sebebiyle Fenerbahçe’de bu sezon sadece 12 maçta forma giyebilen Hasan Ali ise skor katkısı veremedi. Galatasaray’da Yuto Nagatomo ve Emre Taşdemir ile ise yollar ayrılacak.

Belhanda ısrarı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray forması giyen Younes Belhanda’yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Suudi Arabistan medyasındaki haberlere göre; Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Faslı oyuncunun transfer edilmesini istiyor. Haberde, Suudi Arabistan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Carlos Eduardo için sezon başı 3 milyon Euro teklif ettiği 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ise yıllık 5 milyon Euro istediği ve bu nedenle yolların ayrılacağı öğrenildi. Teklifi yüksek bulan Al Hilal yönetiminin, Eduardo’nun yerine Galatasaray’dan Belhanda’yı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.