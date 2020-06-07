SÜPER LİG

G.Saray'da liste başı Caner ve Hasan Ali

Gakatasaray, sol bek bölgesinde değişikliklere gidecek. Marcelo Saracchi ile yoluna devam etme kararı alan sarı-kırmızılı takım, yerli olarak ise Caner Erkin ve Hasan Ali’nin durumunun netleşmesini bekliyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Caner Erkin

Caner Erkin

Galatasaray’da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken, sol bek bölgesinde de değişikliklere gidilecek. Sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon yola sadece RB Leipzig’ten 1,5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi ile devam edecek. Arjantinli futbolcu, Galatasaray’da bu sezon 7 lig maçına çıkarak 2 asiste imza atarken, teknik heyetten gelecek sezon biletini şimdiden kaptı. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyet ve yönetimi, Saracchi ile birlikte değişimli oynayacak ismin ise kaliteli bir yerli olmasını istiyor.

Hasan Ali Kaldırım
Hasan Ali Kaldırım

Bu sebeple Beşiktaş’ın 31 yaşındaki sol beki Caner Erkin ile Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki sol beki Hasan Ali Kaldırım, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde en üst sırada yer alıyor. Yabancı oyuncu sayısının değişecek olması sebebiyle kadrosunu yerlileştirmeye çalışan Galatasaray, bu sebeple Caner ve Hasan Ali’ye talip oldu. Teknik heyetin, bu iki futbolcuyu da çok istediği ve transfer için acele edilmesi konusunda yönetimden istekte bulunduğu öğrenildi. Caner, bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkarken 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi. Geçirdiği sakatlık sebebiyle Fenerbahçe’de bu sezon sadece 12 maçta forma giyebilen Hasan Ali ise skor katkısı veremedi. Galatasaray’da Yuto Nagatomo ve Emre Taşdemir ile ise yollar ayrılacak.

Belhanda ısrarı

Younes Belhanda
Younes Belhanda

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray forması giyen Younes Belhanda’yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Suudi Arabistan medyasındaki haberlere göre; Al Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu, sarı-kırmızılı takımda forma giyen Faslı oyuncunun transfer edilmesini istiyor. Haberde, Suudi Arabistan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Carlos Eduardo için sezon başı 3 milyon Euro teklif ettiği 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ise yıllık 5 milyon Euro istediği ve bu nedenle yolların ayrılacağı öğrenildi. Teklifi yüksek bulan Al Hilal yönetiminin, Eduardo’nun yerine Galatasaray’dan Belhanda’yı kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Feghouli’ye Betis kancası: Galatasaray yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istiyor
Feghouli’ye Betis kancası: Galatasaray yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istiyor

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’ye son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’in talip olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcu için 10 milyon Euro isterken, İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Real Betis bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı Feghouli gibi nokta bir transferler çözüp, gelecek sezona güçlü girmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, İspanya’da Valencia ve Almeira formaları giymiş, 155 maça çıkarken, 22 gol ve 34 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon Galatasaray'da 30 maça çıkan Feghouli 6 gol ve 5 asiste imza attı.TEKNİK HEYETTEN ONAYGeçtiğimiz transfer dönemlerinde Sofiane Feghouli’ye gelen teklifler hem Galatasay yönetimi hem de teknik heyet tarafından veto edilmişti. Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan ekonomik problemler ve UEFA Finansal Fair Play kapsamında yaptığı anlaşma nedeniyle transfer yapmak için sıcak paraya ihtiyaç duyan sarı-kırmızılı kulüp, Cezayirli futbolcunun satışına olumlu bakıyor. Gelecek sezon yeni bir kadro kurmak için kaynağa ihtiyaç duyan Galatasaray, Feghouli’yi elinden çıkarmak isterken, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro’nun üzerinde kazanıyor. Sneijder: Teknik direktör olabilirimInter'de büyük başarılar yakalayan ve Galatasaray taraftarının da kalbinde ayrı bir yeri olan Wesley Sneijder kariyerine ve gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da yardımcı antrenörlük için ismi geçen Hollandalı eski futbolcu, kariyerini yönetici veya teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirterek, "Futbolda olduğu gibi hayatta da her şey mümkün. Yönetici olabilirim, teknik direktör olabilirim, her şeyi yapabilirim" ifadelerini kullandı.Bizim işimiz sahada: Şampiyonluğa kenetlendik

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