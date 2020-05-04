G.Saray’da yerli atağı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik kriz, Galatasaray’ı da değişime itiyor. Sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki sezondan itibaren yerlileşmeye başlıyor. Bu sezon kadrosunda 16 yabancı pasaportlu futbolcu bulunan Galatasaray, gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli sayısını arttıracak. Yıllık yaklaşık 60 milyon Euro’ya varan takım maliyetlerini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı takım, yerli oyuncularla TL üzerinden yapılacak sözleşmelerle takım giderlerini azaltacak.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4 oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor’dan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık forma giyen Florin Andone’nin yerini ise Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan dolduracak. Sarı-kırmızılılar, Oğulcan ile de prensip anlaşmasına varırken, gelecek sezon 24 yaşındaki futbolcu yedek kulübesini güçlendiren isim olacak. Stoper bölgesi için Roma’dan Mert Çetin, Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar önlibero mevkii için ise Okay Yokuşlu’yu transfer etmek istiyor.