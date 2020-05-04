SÜPER LİG

G.Saray’da yerli atağı

Galatasaray, önümüzdeki sezondan itibaren yerlileşmeye başlıyor. Kadrosunda 16 yabancı pasaportlu futbolcu bulunan sarı-kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren yerli sayısını arttıracak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Emre Kılınç (solda) ve Mert Hakan Yandaş (sağda)

Emre Kılınç (solda) ve Mert Hakan Yandaş (sağda)

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan ekonomik kriz, Galatasaray’ı da değişime itiyor. Sarı-kırmızılı takım, önümüzdeki sezondan itibaren yerlileşmeye başlıyor. Bu sezon kadrosunda 16 yabancı pasaportlu futbolcu bulunan Galatasaray, gelecek sezondan itibaren yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli sayısını arttıracak. Yıllık yaklaşık 60 milyon Euro’ya varan takım maliyetlerini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı takım, yerli oyuncularla TL üzerinden yapılacak sözleşmelerle takım giderlerini azaltacak.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4 oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor’dan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile prensip anlaşmasına vardı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık forma giyen Florin Andone’nin yerini ise Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan dolduracak. Sarı-kırmızılılar, Oğulcan ile de prensip anlaşmasına varırken, gelecek sezon 24 yaşındaki futbolcu yedek kulübesini güçlendiren isim olacak. Stoper bölgesi için Roma’dan Mert Çetin, Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar önlibero mevkii için ise Okay Yokuşlu’yu transfer etmek istiyor.

Stancu'dan Galatasaray itirafı: Ayrılık benim seçimimdi
Stancu'dan Galatasaray itirafı: Ayrılık benim seçimimdi

Gençlerbirliği forması giyen Rumen golcü Bogdan Stancu, Galatasaray'daki günleri hakkında konuştu. 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının kendi kararı olduğunu söyledi.Ajansspor'a konuşan Stancu'nun sorulara verdiği cevaplar şöyle;Türkiye’de en unutamadığın golün?"Sanırım Türkiye liginde attığım ilk gol... Onun bende özel bir yeri var."Türkiye’de gördüğün en iyi golcü?"Drogba gerçekten mükemmeldi, Burak Yılmaz da öyle..."Uzaktan Galatasaray nasıl gözüküyor?"Galatasaray unvan için her sene savaşıyor. Türkiye’deki en büyük kulüp. Sezona çok iyi başlamadılar ama şimdi koşuyorlar ve ligi yeniden kazanma şansları yüksek."Galatasaray’da daha uzun kalmak ister miydin?"Galatasaray’dan ayrılmak benim seçimimdi. Bütün oyuncular orada olmak ister ama ayrılmak benim için doğru bir karar oldu."Galatasaray’da en unutamadığın an?"Muhtemelen Fenerbahçe’ye karşı oynanan ilk derbiydi. Unutulmaz bir atmosferdi."Galatasaray’da gördüğün en yetenekli futbolcu?"Ben Galatasaray’dayken Arda Turan ama Galatasaray’ın tarihinden konuşacak olursak kesinlikle Hagi derim."Galatasaray’da sana en yakın kişi kimdi?Hagi’ydi. Hamza Hamzaoğlu?"Türkiye’de en iyi iş yapanlardan biri."Fatih Terim?"Türkiye’deki en iyi koçlardan biri ve büyük tecrübeye sahip."Hagi?"Çok iyi bir koç ve mükemmel karaktere sahip. Ondan çok şey öğrendim."

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