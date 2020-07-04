BUNDESLİGA

Halil Altıntop Bayern Münih'le anlaştı: Halil Altıntop'un Bayern Münih'teki görevi ne?

Resmen açıklandı: Halil Altıntop Bayern Münih'te görev yapacak

Bundesliga'da yıllarca forma giyen Halil Altıntop, gelecek sezon Bayern Münih Kulübü'nün U16 genç takımında yardımcı antrenörlük yapacak. Bayern'de görev alacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Halil, "Genç oyuncular anlamında Bayern Münih, Avrupa çapında bir adres durumunda. Böyle bir grubun bir parçası olacağım için çok sevinçliyim" dedi.

Haber Merkezi AA
Halil Altıntop son olarak Schwaben Augsburg'da teknik direktörlük yaptı.

Halil Altıntop son olarak Schwaben Augsburg'da teknik direktörlük yaptı.

Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 16 yaş altı takımının yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Halil Altıntop'un 16 yaş altı takımında teknik direktör Alexander Moj'un yanında yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

Son olarak 5. Lig'de yer alan Schwaben Augsburg takımında teknik direktör olarak çalışan 37 yaşındaki Halil Altıntop, yaptığı açıklamada Bayern Münih kampüsünün Avrupa futbol alt yapısı için en önemli adreslerden biri haline geldiğini belirterek, burada ekibin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bundesliga'da 351 maçta forma giyen Halil Altıntop, A Milli Takım'da da 38 karşılaşmada oynamıştı.

  • Halil Altıntop'un ikiz kardeşi olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da 2007-2011 yıllarında Bayern Münih forması giymişti.

Halil Altıntop Türkiye'de Trabzonspor'da oynamıştı.
Halil Altıntop Türkiye'de Trabzonspor'da oynamıştı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray antrenmanında duygu dolu anlar: Y...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.