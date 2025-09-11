Hamza Akman imzayı attı! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig 37. Haftasında ikas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ikas Eyüpspor oyuncusu Hamza Akman (solda) ile Onvo Antalyaspor oyuncusu Hasan Yakub İlçin (sağda) mücadele etti.