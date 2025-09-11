Yeni Şafak
Hamza Akman imzayı attı! İşte yeni takımı

13:4511/09/2025, Perşembe
IHA
Trendyol Süper Lig 37. Haftasında ikas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ikas Eyüpspor oyuncusu Hamza Akman (solda) ile Onvo Antalyaspor oyuncusu Hasan Yakub İlçin (sağda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig 37. Haftasında ikas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda ikas Eyüpspor oyuncusu Hamza Akman (solda) ile Onvo Antalyaspor oyuncusu Hasan Yakub İlçin (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor’da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Hamza Akman’ı kiralık olarak transfer etti.

Pendikspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor’umuz, Eyüpspor’dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza" denildi.


Galatasaray’ın altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha sonra Danimarka ekibi Sönderjyske’ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde Eyüpspor’a katılan Hamza Akman, burada 10 karşılaşmada görev aldı.

