TFF'den harcama limiti açıklaması: Talimat kararlılıkla uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takım harcama limitlerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun yarınları için Talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" dedi.

Açıklama şu şekilde;

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Federasyonumuzun öncülüğünde, Kulüpler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, diğer paydaşlar ve UEFA'nın katılımıyla yapılan uzun süren istişareler, çalışmalar ve ortak mutabakat sonucunda uygulamaya konulmuştur. UEFA, kulüplerimize Talimat'ın yayınlanması ve finansal borçların yeniden yapılandırılması şartıyla Avrupa Kupaları'nda oynama izni vermiştir. Federasyonumuz kulüplerimizin Avrupa'ya gidebilmeleri için Takım Harcama Limitleri'ni de içeren talimatı uygulamaya koymuştur. Kulüp Lisans Kurulu'nun yeni yapısı, Genel Kurul delegelerinin onayladığı şartlara uygun olarak, Federasyonumuz tarafından çok değerli Kulüp Lisans Kurulu üyeleri atanmış olup, bağımsız olarak görev yapmaya devam etmektedirler. Harcama Limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve Bağımsız Denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilmektedir. Tüm kulüpler için limitler aynı hesaplama metotları ile belirlenmektedir. Kulüplerimizi sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturmak için getirilen bu sistemin uygulanmaması veya esnetilmesi durumunda futbol ailesi olarak göreceğimiz zarar gözden kaçırılmamalıdır. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız da tamdır.''

Takım harcama limiti nasıl hesaplanır?

Talimatımızın 4. Maddesine göre Ek-VIII’de yer alan kriterler dışında tüm değerlendirme usul ve yöntemleri TFF tarafından belirlenir. Kulüplerimizin sunacakları finansal tabloların gerçeğe uygun, tutarlı ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir. Hesaplamada 2 yöntem kullanılmaktadır. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında iki yöntem ile bulunan tutarların ortalaması alınmaktadır. Bu yöntemlerden birinde negatif sonuca ulaşılır ise, harcamanın negatif olması halinde diğer yöntem ile hesaplanan tutar ortalama için kullanılır. 2021-2022 sezonunda ise iki hesaplamadan düşük olan alınacaktır.

Birinci yöntem

Bir kulübün elde edeceği kesinleşmiş gelirler (naklen yayın, sponsorluk ve reklam, maç hasılatı vs gibi) ile giderler (kulüp personeli ücretleri, kiralar, seyahat vs. masraflar ile finansman giderleri) arasındaki fark hesaplanır. Bu hesaplamada, Kulüplerin son 3 yılda elde ettikleri enflasyon düzeltmesi yapılmış gelirlerin ve giderlerin ortalaması kullanılmaktadır. Bu tutardan o sezona ait kredi anapara ödemeleri çıkartılır. Kalan tutar kulübün Takım Harcama Limiti’ni verir. Kısaca kulübün gelir ve gider dengesi, kulübün finansal borçlarından kaynaklanan faiz giderlerini ve anapara ödemesini karşılamalıdır.

İkinci yöntem

Yasal grup yapısındaki dernek, derneğe bağlı tüm iştirakler ve bağlı ortaklıkların ve spor ile iştigal eden anonim şirketin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının konsolide edilmiş finansal tabloları üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bu birleşik yapının toplam net geliri ile tüm yapının net borcu bulunarak, futbol faaliyet gelirinin ne kadarının takım harcamasında kullanılması gerektiği hesap edilmektedir. İkinci yöntemin geliştirilmesindeki amaç daha kapsayıcı bir finansal yapının da göz önüne alınmasıdır.

Fenerbahçe camiası ligden çekilmeyi gündemine aldı Yeni sezona ciddi bir yapılanma ile girmek isteyen Fenerbahçe'de açıklanan harcama limitleri kulübün transfer operasyonlarını kilitledi. Birçok isimle anlaşan ancak limitler sonrasında belirsiz bir sürece giren sarı lacivertlilerde camia önemli kararlar alabilir. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bunların arasında en önemlisi ise sarı lacivertlilerin ligden çekilmeyi ya da yayın havuzundan çekilmeyi düşünmesi.Fenerbahçe'de ilerleyen günlerde bu konulara dair kritik toplantıların yapılması ve federasyon üzerinde baskı oluşturabilecek kararlar alması bekleniyor.Sarı lacivertli kulübün bugün yayınladığı açıklamada ciddi kararların alınabileceği ve buna herkesin hazır olması gerektiği vurgulanmıştı.İşte o bölüm;"Atılacak adımlar ve alınacak aksiyonlar doğrultusunda önümüzdeki günlerde camiamızı bilgilendireceğiz. Bu aşamada taraftarlarımızdan sabırlı ve gerektiği takdirde camia olarak atacağımız adımlar için de bir o kadar hazırlıklı olmalarını rica ediyoruz."TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020 -Spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan harcama limitleri neye göre hesaplanıyor? 👀 pic.twitter.com/yxjltE29gt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020 Fenerbahçe Kulübü'nden çok sert limit tepkisi: Saçmalık!Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz"

Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz" Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerine göre en ciddi sıkıntı yaşayan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Sarı lacivertliler her sezon kötüleşen mali tablosu sonrasında iyiden iyiye zorlanıyor.Yapacağı transferler için federasyonun harcama limitlerini bekleyen Fenerbahçe yönetimi bugün açıklanan rakamlarla şoke oldu. 177 milyon TL'lik limit sonrasında Fenerbahçe'nin tüm transfer operasyonu adeta kilitlendi.Sarı lacivertlileri takip eden gazeteci Volkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe şu anda bırak yeni futbolcuyu Erol Bulut’u dahi antrenmana çıkaramaz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Spor Kulubü eski CFO’su Serdar Yıldız ise katıldığı bir Youtube kanalında ses getiren tespitte bulundu. Yıldız, "Fenerbahçe, X bir futbolcu için Avrupa'dan 50 milyon Euro teklif gelmesine rağmen oyuncu satamayacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yönetici bunun sebebini şu sözlerle anlattı;"50 milyon Euro'ya satacağınız oyuncu çok iyi bir oyuncu olacak. Bu yüzden onun yerini de en az onun kalitesinde biriyle doldurmanız gerekecek. Ona ödediğiniz rakamı yeni gelecek isme de vermeniz gerekecek. Limitleriniz çok düşük olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Bu sistem transfer kabiliyetinizi kısıtlıyor."TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020



