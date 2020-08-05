TFF'den harcama limiti açıklaması: Talimat kararlılıkla uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takım harcama limitlerini açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun yarınları için Talimatı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir" dedi.
Açıklama şu şekilde;
- "Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Federasyonumuzun öncülüğünde, Kulüpler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, diğer paydaşlar ve UEFA'nın katılımıyla yapılan uzun süren istişareler, çalışmalar ve ortak mutabakat sonucunda uygulamaya konulmuştur. UEFA, kulüplerimize Talimat'ın yayınlanması ve finansal borçların yeniden yapılandırılması şartıyla Avrupa Kupaları'nda oynama izni vermiştir. Federasyonumuz kulüplerimizin Avrupa'ya gidebilmeleri için Takım Harcama Limitleri'ni de içeren talimatı uygulamaya koymuştur. Kulüp Lisans Kurulu'nun yeni yapısı, Genel Kurul delegelerinin onayladığı şartlara uygun olarak, Federasyonumuz tarafından çok değerli Kulüp Lisans Kurulu üyeleri atanmış olup, bağımsız olarak görev yapmaya devam etmektedirler. Harcama Limitleri, kulüplerimiz tarafından beyan edilen ve Bağımsız Denetçiler tarafından onaylanan finansal raporlar esas alınarak tespit edilmektedir. Tüm kulüpler için limitler aynı hesaplama metotları ile belirlenmektedir. Kulüplerimizi sürdürülebilir ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturmak için getirilen bu sistemin uygulanmaması veya esnetilmesi durumunda futbol ailesi olarak göreceğimiz zarar gözden kaçırılmamalıdır. Futbolumuzun kaos ortamına sürüklenmemesi için kulüplerimizin görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine inancımız da tamdır.''
Takım harcama limiti nasıl hesaplanır?
Talimatımızın 4. Maddesine göre Ek-VIII’de yer alan kriterler dışında tüm değerlendirme usul ve yöntemleri TFF tarafından belirlenir. Kulüplerimizin sunacakları finansal tabloların gerçeğe uygun, tutarlı ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak hazırlanması gerekmektedir. Hesaplamada 2 yöntem kullanılmaktadır. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında iki yöntem ile bulunan tutarların ortalaması alınmaktadır. Bu yöntemlerden birinde negatif sonuca ulaşılır ise, harcamanın negatif olması halinde diğer yöntem ile hesaplanan tutar ortalama için kullanılır. 2021-2022 sezonunda ise iki hesaplamadan düşük olan alınacaktır.
Birinci yöntem
Bir kulübün elde edeceği kesinleşmiş gelirler (naklen yayın, sponsorluk ve reklam, maç hasılatı vs gibi) ile giderler (kulüp personeli ücretleri, kiralar, seyahat vs. masraflar ile finansman giderleri) arasındaki fark hesaplanır. Bu hesaplamada, Kulüplerin son 3 yılda elde ettikleri enflasyon düzeltmesi yapılmış gelirlerin ve giderlerin ortalaması kullanılmaktadır. Bu tutardan o sezona ait kredi anapara ödemeleri çıkartılır. Kalan tutar kulübün Takım Harcama Limiti’ni verir. Kısaca kulübün gelir ve gider dengesi, kulübün finansal borçlarından kaynaklanan faiz giderlerini ve anapara ödemesini karşılamalıdır.
İkinci yöntem
Yasal grup yapısındaki dernek, derneğe bağlı tüm iştirakler ve bağlı ortaklıkların ve spor ile iştigal eden anonim şirketin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının konsolide edilmiş finansal tabloları üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bu birleşik yapının toplam net geliri ile tüm yapının net borcu bulunarak, futbol faaliyet gelirinin ne kadarının takım harcamasında kullanılması gerektiği hesap edilmektedir. İkinci yöntemin geliştirilmesindeki amaç daha kapsayıcı bir finansal yapının da göz önüne alınmasıdır.
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