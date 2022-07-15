Spor Hasan Hüseyin Acardan Okan Buruka transfer mesajı "Arasa uçarak giderim"
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Hasan Hüseyin Acar'dan Okan Buruk'a transfer mesajı: "Arasa uçarak giderim"

Şu an boşta olan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Okan Buruk şu anda arasa ve 'Gel' dese, uçarak giderim. Galatasaray için her şeyimi veririm" dedi.

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Hasan Hüseyin Acardan Okan Buruka transfer mesajı: Arasa uçarak giderim
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Son olarak formasını giydiği Ankaragücü'nden ayrılan Hasan Hüseyin Acar, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın kendisine 6 aylık kontrat önerdiğini ve bu transfer teklifini kabul etmediği için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

Ankaragücü formasıyla 9 maça çıktı.
Ankaragücü formasıyla 9 maça çıktı.

Sporx'e konuşan Hasan Hüseyin, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke Galatasaray'a gitseydim"

  • "Bir futbolcunun hedefi hiç bitmemeli. Ben küllerimden doğacağım ve futbola yeniden başlayacağım! Fatih Terim döneminde, Abdurrahim Albayrak ile menajerim bir görüşme gerçekleştirdi. 6 aylık kontrat önerdiler. Ben çocukluktan beri Galatasaraylıyım. Keşke Galatasaray'a gitseydim. Pişmanlık yaşadım. O dönem Alanyaspor'u tercih ettim."

"Şu an Galatasaray'a uçarak giderim"

  • "Okan Buruk çok sevdiğim, saydığım bir insan. Futbol bilgisine hayranım. Galatasaraylılar bence rahat olsun. Galatasaray şampiyonluğa oynar. Bana gelince... Galatasaray şu anda beni arasa ve 'Gel' dese uçarak giderim. Babam beni Galatasaraylı olarak yetiştirdi. Galatasaray içimde ukde olarak kalmıştır. Galatasaray'ın hayalini her zaman kuruyorum."

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