Hasan Hüseyin Acar'dan Okan Buruk'a transfer mesajı: "Arasa uçarak giderim" Şu an boşta olan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Okan Buruk şu anda arasa ve 'Gel' dese, uçarak giderim. Galatasaray için her şeyimi veririm" dedi.

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