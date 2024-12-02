Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR olarak Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.
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