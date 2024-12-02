Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Mücadelede VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a AVAR olarak Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.