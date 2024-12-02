Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Konu kapandı

Beşiktaş'ta Hasan Arat’ın başkanlığı bırakmasının ardından görevi üstlenen Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Sergen Yalçın'a teklif iletti. Hüseyin Yücel'le yaptığı görüşmeyi aktaran Sergen Yalçın, kararını da açıkladı. Ekol TV'de konuşan 52 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şu şekilde:
“Bugüne kadar Beşiktaş’ta böyle bir kaos ortamı görmedim. Ben daha önce göreve geldiğimde sorun futboldu. Şu an konu futbol değil."
"Hüseyin Yücel’e, 'Beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın' dedim. Sağlıklı bir ortam varsa, hedefleri görebiliyorsam gelirim fakat Beşiktaş’taki sorun teknik direktör değil.'
“Samet (Aybaba) abinin basın toplantısını izledim, hayretler içerisinde kaldım. Anlattığı şeylerin doğru olduğuna inanıyorum. Samet abi yalan söyleyecek bir adam değil."
"Şu an genel kurulun seçtiği başkan yok. Üç gün sonra ne olacağı belli değil. Yeni yönetim gelince ben ne yapacağım?"
"O kadar zorlandım ki, işin içinden çıkamadım. Bu yönetimin 6 ay daha gideceğinin garantisi var mı? Hüseyin Yücel’e teşekkür ettim, konuyu kapattık. Bir daha görüşme olmayacak."
"Taraftarlar bana hiç kızmasın. Başarılı ve mutlu olacağım yerde çalışmak isterim."
"Problemler düzelirse çalışırım ama bu ortamın, bu kaosun içinde bulunmak istemiyorum. 'Kusura bakmayın' dedim. Beşiktaş'ta sağlıksız bir ortam var. Kontrat uzun yapan birisi değilim. Şu anda Beşiktaş'ta konu futbol değil. Halledilmesi gereken büyük problemler var. Siz onları halledin, ben gelir çalışırım."