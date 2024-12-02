Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Konu kapandı

"Problemler düzelirse çalışırım ama bu ortamın, bu kaosun içinde bulunmak istemiyorum. 'Kusura bakmayın' dedim. Beşiktaş'ta sağlıksız bir ortam var. Kontrat uzun yapan birisi değilim. Şu anda Beşiktaş'ta konu futbol değil. Halledilmesi gereken büyük problemler var. Siz onları halledin, ben gelir çalışırım."