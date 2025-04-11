Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hatayspor taktik çalıştı

Hatayspor taktik çalıştı

16:4411/04/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Vincent Aboubakar da çalışmalarda yer aldı.
Vincent Aboubakar da çalışmalarda yer aldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.


İdmanda futbolcular, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.


Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.


Hatay temsilcisi, yarın yapacağı idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.


Hatayspor ile Gaziantep FK, 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.





#Hatayspor
#Süper Lig
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??