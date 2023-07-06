Hatayspor'a Boşnak orta saha

İmza törenine Volkan Demirel de katıldı.
Hatayspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-beyazlı ekip; Zeljeznicar'da forma giyen Bosna Hersekli 28 yaşındaki futbolcu Armin Hodzic’i kadrosuna kattı.
Futbolcunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “28 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hodzic’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.
Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel de katıldı.