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Spor

Hatayspor'a Boşnak orta saha

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Armin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

11:55 . 6/07/2023 Perşembe
IHA
İmza törenine Volkan Demirel de katıldı.

İmza törenine Volkan Demirel de katıldı.

Hatayspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-beyazlı ekip; Zeljeznicar'da forma giyen Bosna Hersekli 28 yaşındaki futbolcu Armin Hodzic’i kadrosuna kattı.


Futbolcunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “28 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Hodzic ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hodzic’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.


Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel de katıldı.



#Hatayspor
#Armin Hodzic
#Zeljeznicar
39 dakika önce
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