SÜPER LİG

Hepinize ihtiyacım olacak

Süper Lig’in 12. haftasını BAY geçen Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım bir ay içerisinde tam 8 maça çıkacak. Teknik heyet sıkışık fikstürün çözümünü rotasyonda bulurken, bu dönemde herkese forma şansı verecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Süper Lig’in 12. haftasını maç yapmadan BAY geçen Galatasaray, daha sonra bir ay içinde üst üste tam 8 maç oynayacak. Teknik heyet, zorlu ve sıkışık fikstürün çözümünü ise rotasyonda buldu. Futbolcularla toplantı yapan sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, “Bu sıkışık fikstür içerisinde hepinize ihtiyacım var. Herkes kendini her an forma giyecek gibi hazırlasın” dediği öğrenildi. Sıkışık fikstür sebebiyle yorgunluk ve sakatlıkların önüne geçmek isteyen teknik heyet, formayı herkese adaletli bir şekilde dağıtmaya çalışacak.

1 AYDA 8 MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, yeşil sahalara 15 Aralık’ta Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ile dönecek. Bu maçtan sonra ise bir ay içerisinde ligde 7 maça daha çıkacak. Galatasaray, lige Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile dönüş yapacak. Sarı-kırmızılı takım sonrasında ise Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile evinde karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaklaşık 4 günde bir maça çıkacak.

HERKESİN GÖZÜ FORMADA

Ligde son 3 maçına sakat ve hasta oyuncuların fazlalığı sebebiyle eksik çıkan Galatasaray’da, şans bulan yedek isimler gösterdikleri performansla as oyuncuları aratmadı. Bu süreçte Fatih, Donk, Linnes, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne ve Kerem gibi isimler gösterdikleri başarılı performansla tam not aldılar.

ÇOK ATIYOR AZ YİYOR!

Süper Lig’de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Galatasaray, lider Alanyaspor ile puanları eşitleyerek zirvenin ortağı oldu. Sarı-kırmızılı takım, son 6 hafta içerisinde 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray’ın asıl özelliği ise çok gol atıp, az gol yemesi. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı 11 maçta rakip ağları 19 kez sarsarken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Galatasaray, ligin gol sıralamasında 4. sırada yer alırken, ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak da dikkat çekiyor.

Galatasaray'da ilk hedef: 1 golcü 1 forvet
Galatasaray'da ilk hedef: 1 golcü 1 forvet

Galatasaray’da, ikinci yarı için çalışmalar şimdiden başlarken, ilk hedef, sezon başında olduğu gibi orta saha transferi. Sarı-kırmızılılar, orta saha dışında ara transfer döneminde forvet ve kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Sezonun başarılı ismi Taylan’ın yükünü alabilecek bir oyuncunun takviyesinin düşünüldüğü ifade edildi. Hücumda ise kanat ve forvet transferi planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. Forvette bölgesinde ise Falcao’nun durumuna göre bir oyuncunun alınmasının gündeme gelebileceği belirtildi. Avrupa’da birçok takımın ilgi gösterdiği Marcao ve Luyindama için iyi bir teklif gelirse değerlendirilecek. Bu 2 futbolcudan birinin satışı gerçekleşirse, 1 stoper transferi de yapılacak. ETEBO AYRILMIYORÖte yandan Njierya basınına konuşan Etebo Karo, sarı-kırmızılılarda kalmak istediğini ifade etti. Stoke City’den kiralanan Nijeryalı oyuncu, sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini söyledi. Devre arasında takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, “Tek amacım takım arkadaşlarıma yardımcı olmak” dedi. İstanbul’da mutlu olduğunu belirten Etebo, şu anda takımın ligde daha güçlü olmasına odaklandığını da sözlerine ekledi. Sezon başında Galatasaray’a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, 10 resmi maçta forma giydi. Yaşadığı sakatlıkla Türkiye kariyerine başlayan Etebo, sadece 3 maça 11’de başladı. Galatasaray’ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Etebo için 7,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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