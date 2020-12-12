Hepinize ihtiyacım olacak

Süper Lig’in 12. haftasını maç yapmadan BAY geçen Galatasaray, daha sonra bir ay içinde üst üste tam 8 maç oynayacak. Teknik heyet, zorlu ve sıkışık fikstürün çözümünü ise rotasyonda buldu. Futbolcularla toplantı yapan sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, “Bu sıkışık fikstür içerisinde hepinize ihtiyacım var. Herkes kendini her an forma giyecek gibi hazırlasın” dediği öğrenildi. Sıkışık fikstür sebebiyle yorgunluk ve sakatlıkların önüne geçmek isteyen teknik heyet, formayı herkese adaletli bir şekilde dağıtmaya çalışacak.

1 AYDA 8 MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, yeşil sahalara 15 Aralık’ta Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası ile dönecek. Bu maçtan sonra ise bir ay içerisinde ligde 7 maça daha çıkacak. Galatasaray, lige Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile dönüş yapacak. Sarı-kırmızılı takım sonrasında ise Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile evinde karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaklaşık 4 günde bir maça çıkacak.

HERKESİN GÖZÜ FORMADA

Ligde son 3 maçına sakat ve hasta oyuncuların fazlalığı sebebiyle eksik çıkan Galatasaray’da, şans bulan yedek isimler gösterdikleri performansla as oyuncuları aratmadı. Bu süreçte Fatih, Donk, Linnes, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan, Diagne ve Kerem gibi isimler gösterdikleri başarılı performansla tam not aldılar.

ÇOK ATIYOR AZ YİYOR!

Süper Lig’de son haftalarda büyük çıkış yakalayan Galatasaray, lider Alanyaspor ile puanları eşitleyerek zirvenin ortağı oldu. Sarı-kırmızılı takım, son 6 hafta içerisinde 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray’ın asıl özelliği ise çok gol atıp, az gol yemesi. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı 11 maçta rakip ağları 19 kez sarsarken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Galatasaray, ligin gol sıralamasında 4. sırada yer alırken, ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak da dikkat çekiyor.