SÜPER LİG

Herkesin olmak istediği yerdeyim

Galatasaray, kaleci Fatih Öztürk’le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleciye her sezon için 4 milyon lira sabit transfer ücreti verileceği bildirildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fatih Öztürk

Fatih Öztürk

Geçen sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan Fatih, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. İmza töreni sonrası GS TV’ye konuşan tecrübeli file bekçisi, “Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye’nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Her sabah şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, taraftarımız için elimden geleni yapacağım” dedi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise “Geçen sene transferi direkten döndü ama bu seneye kısmet oldu. Kulübünden serbest kalmasını isteyerek, bizim ücret ödemememizi sağladı. Kasımpaşa Kulübüne ve başkanına da çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray’a hoşgeldin diyorum” diye konuştu.

Omar imza için İstanbul’da

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Omar Elabdellaoui dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli futbolcunun transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. 28 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi
Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferi konusunda oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı."Reddedemeyeceğim bir teklifti"Yunan basınına konuşan 28 yaşındaki oyuncu Olimpiakos'tan ayrılma nedeni olarak şu cümleleri kullanmıştı:"Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız"Omar Elabdellaoui'nin attığı şık gollerNorveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli olduOmar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

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