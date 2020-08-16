Geçen sezonu Kasımpaşa’da tamamlayan Fatih, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. İmza töreni sonrası GS TV’ye konuşan tecrübeli file bekçisi, “Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Türkiye’nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Her sabah şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, taraftarımız için elimden geleni yapacağım” dedi. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise “Geçen sene transferi direkten döndü ama bu seneye kısmet oldu. Kulübünden serbest kalmasını isteyerek, bizim ücret ödemememizi sağladı. Kasımpaşa Kulübüne ve başkanına da çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray’a hoşgeldin diyorum” diye konuştu.

Omar imza için İstanbul’da

Galatasaray’ın anlaşma sağladığı Omar Elabdellaoui dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli futbolcunun transferi konusunda resmi görüşmelere başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. 28 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı öğrenildi.