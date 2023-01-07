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Icardi'nin gözü derbide

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, ligde yarın Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe derbisinde forma giymek istiyor. Son idmanların tamamında takımla çalışan Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk'tan kendisine derbi mücadelesinde forma vermesini istedi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
Icardi'nin Beşiktaş maçında yaşadığı gol sevinci

Galatasaray'da, ligde yarın Kadıköy'de oynanacak zorlu Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler Mauro Icardi'ye çevrildi.

Dünya Kupası için verilen arada yapılan antrenman sırasında sakatlanan Arjantinli yıldız, 20 günü tedaviyle geçirdi. Geçen hafta saha çalışmalarına başlayan tecrübeli futbolcu, önceki gün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Okan Buruk, takımla birlikte iki idmanın tamamında yer alan Icardi'yi Fenerbahçe maçının kadrosuna alacak. Arjantinlinin ilk 11'de olup olmayacağı ise maç gününde belli olacak. Icardi'nin maç eksiğinin bulunması Buruk'u düşündürüyor.

"Oynamak istiyorum"

Teknik heyet ve sağlık heyetiyle görüşen Mauro Icardi, hazır olduğunu ve Fenerbahçe karşısında forma giymek istediğini belirtti. Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştiren Arjantinli yıldızın, "Fenerbahçe maçının taraftar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bu maçta oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Teknik heyet, son taktik idmandan sonra net kararını verecek. Okan Buruk, Gomis ile Icardi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Gomis son haftaların golcü ismi olarak dikkat çekerken, Icardi Beşiktaş maçında attığı 2 golle zor maçların ismi olduğunu ortaya koymuştu.

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