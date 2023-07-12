Icardi geliyor

Galatasaray yönetimi, geçen sezon gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'yi kadroda tutmak için büyük çaba sarf ederken, bu konuda bir açıklama da Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'dan geldi.





Fransız kulübü Paris Saint Germain ile 10 milyon euroluk bonservis konusunda el sıkışan yönetim, Icardi ile de yıllık 10 milyon euro ücret karşılığında prensipte anlaşmıştı. Bu gelişmelere rağmen henüz resmi duyuru yapılmazken, Icardi'nin eşi dün yaptığı açıklamayla taraftarların yüreğine su serpti.













"Maurito işini seviyor"





Icardi'nin menajerliğim de yapan eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarihi duyurdu. Instagram paylaşımına gelen soru üzerine açıklama yapan VVanda Nara "Benim gibi Maurito da işini seviyor. Yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var" ifadelerini kullandı.





Sevinçlerini dile getiren Galatasaray taraftarlarının gözü kulağı ise Icardi'nin transferinin resmen duyurulacağı haberlere çevrildi.





Paredes için PSG ile el sıkışıldı





Galatasaray, Icardi'nin yanı sıra PSG'nin bir diğer Arjantinli futbolcusu Leandro Paredes'in transferinde de sona geldi. Fransız L'Equipe gazetesi, sarı-kırmızılıların Paredes için PSG ile yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığı anlaştığını, Arjantinli yıldızın kararının beklendiğini yazdı.



















