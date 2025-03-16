"Taraftarımız haklı tepkiler gösterdi. Bugüne kadar hep saygıyla sahiplenerek beni karşıladılar. Bugün de bu görüntüye tepki göstermek onların en doğal hakkıydı. Bir teknik adam saha kenarındayken oyuncularının topyekun protestoya uğraması liderlik açısından ele aldığımızda yıpratıcı bir durum. Haklılar. Kötü giden bir durum. Bugün sahada şu eksik bu eksik demekten öte sahada enerji yoksunluğu vardı. Birinin bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Ben bir kulüpte insanlar beni iyi karşıladı çok yıpratıcı bir şekilde beni yerden yere vurmuyorlar diye olanları görmezlikten gelecek bir antrenör ve insan değilim. Taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Burası güzel bir kulüp. Güzel insanlar. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. En güzelinin olması için ne yapılması gerekiyorsa ben de İlhan Palut olarak onu yapacağım."