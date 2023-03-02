İlk maça ilk bonus

Galatasaray'ın ara transferde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ilk maçında kendisini göstermeyi başardı. Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında son 10 dakika görev alan Zaniolo, şık bir golle maça imzasını attı.





Teknik direktör Okan Buruk, Antalya kampının ardından takıma 2 günlük izin verirken; Zaniolo Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.





Kontratına 35 milyon euro serbest kalma bedeli eklenen genç yıldız için Galatasaray 15 milyon euro bonservis bedelini 3 yılda ödemeyi taahhüt etti. Zaniolo'nun sonraki satışından edilecek kara yüzde 20 ortak olan Roma'nın ekstra bonus maddeleriyle de kendisini garantiye aldığı öğrenildi.





Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray formasıyla çıkacağı ilk resmi karşılaşmanın ardından Roma sözleşmede bulunan bonus gereği 1.5 milyon euro daha kazanacak.





Çareyi bonusta buldu





İlk maçından sonra maliyeti 16.5 milyon euroya çıkacak olan Zaniolo'yu ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Bournemouth da talip olmuş, İngiliz ekibi 25 milyon euro önermişti. 23 yaşındaki futbolcunun şampiyonluğa oynayan birtakımı istemesi üzerine Galatasaray'la 15 milyon euro karşılığında el sıkışan Roma'nın ekstra bonus maddeleriyle açığı kapatmaya çalıştığı öğrenildi.





Galatasaray, ilk resmi karşılaşmasına 11 Mart'ta evinde oynayacağı Kasımpaşa maçıyla çıkacak. Zaniolo'nun da bu maçta forma giymesi bekleniyor.









Nicolò Zaniolo, takımımızla ilk maçına çıktı. pic.twitter.com/hkvFKfrzYp — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2023



