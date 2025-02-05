İskenderunspor A.Ş.

Trabzonspor,

A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş bu maçta forma giyemeyecek. Peki, İskenderunspor -