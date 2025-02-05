Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak. Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karadeniz temsilcisi ilk maçında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe oturdu. İskenderunspor ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 4. sırada yer aldı. Peki, İskenderunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor canlı izleme linki ve A Spor canlı yayın ekranı.
Trabzonspor,
A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş bu maçta forma giyemeyecek. Peki, İskenderunspor -
maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor maçı
bugün saat 13.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER
İskenderunspor:
Onur, Erbay, Kadir, Ulaş, Yusuf, Turan, Kerem Kurşun, Mehmet, Serdarcan, Mohamed, Muhammet
Trabzonspor:
Taha, Serkan, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Umut, Mendy, Zubkov, Cihan, Sikan, Enis
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE
İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
#İskenderunspor A.Ş.
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