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İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor Canlı İzle - Canlı Skor

İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor Canlı İzle - Canlı Skor

11:215/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda İskenderunspor’a konuk olacak. Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karadeniz temsilcisi ilk maçında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe oturdu. İskenderunspor ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 4. sırada yer aldı. Peki, İskenderunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor canlı izleme linki ve A Spor canlı yayın ekranı.

Trabzonspor,
A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kadrosunda Ukraynalı yeni transferler Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan da yer aldı. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, ve Draguş bu maçta forma giyemeyecek. Peki, İskenderunspor -
maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskenderunspor A.Ş. - Trabzonspor maçı
bugün saat 13.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

İskenderunspor:
Onur, Erbay, Kadir, Ulaş, Yusuf, Turan, Kerem Kurşun, Mehmet, Serdarcan, Mohamed, Muhammet
Trabzonspor:
Taha, Serkan, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Umut, Mendy, Zubkov, Cihan, Sikan, Enis

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR CANLI İZLE

İskenderunspor - Trabzonspor maçını canlı izlemek için

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#İskenderunspor A.Ş.
#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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