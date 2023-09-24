İsmail Kartal: Hakemler hakkında konuşmam

İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
''Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım''
İsmail Kartal, sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine, "Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kulüplerde hakemler hakkında konuşmadım. Yine konuşmak istemiyorum. Ama bazı kararlar veriliyor... Nasıl oluyor? Bazı şeyler yaşanıyor. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili yönetim bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum" dedi.