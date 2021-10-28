Spor İstanbula dev proje Abdi İpekçi Spor Salonunun yerine inşa edilecek
TBL

İstanbul'a dev proje: Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaparak gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbula dev proje: Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek
Bakan Kasapoğlu ve TBF Başkanı Türkoğlu proje maketinin önünde poz verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhuriyetin 100. yılında İstanbul’a dev bir basketbol projesi kazandırmak için çalışmalara hız verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek olan Basketbol Gelişim Merkezi Projesi ile ilgili toplantı yaptı.

Bazı programlara katılmak üzere İstanbul’da bulunan Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu TBF’nin İstanbul’daki binasında ziyaret etti. Proje tasarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF iş birliği ile yapılan ve ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi’nin incelenmesi amacıyla bir araya gelen Kasapoğlu ile Türkoğlu, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için detayları görüştü.

Bakan Kasapoğlu ile TBF Başkanı Türkoğlu proje alanında incelemelerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu ile TBF Başkanı Türkoğlu proje alanında incelemelerde bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi Projesi

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te hizmete girmesi öngörülen Basketbol Gelişim Merkezi Projesi’nde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak. Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi bulunacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme, içme alanları ile modern bir otel de yer alacak.

68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.

Mahkemeden Nusrete şok

Mahkemeden Nusret'e şok

​Çalışanların açtığı davaların ardı arkası kesilmiyor.
Mahkemede ilginç anlar

Mahkemede ilginç anlar

​Cinayetle suçlanan katil miyavladı.
Birebir aynı tezkere metnine yıllardır ‘evet’ diyen Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet’e ihanet etmemek için ‘hayır’ oyu verdik

Belediye işçisi vatandaşın aracı zarar görmesin diye siper oldu.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.