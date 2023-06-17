İtalya'da gündem Zaniolo

İtalya Milli Takımı'na davet alan ve Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya karşılaşmasında forma giyen Zaniolo, kazandırdığı penaltı ile maça damga vurdu. Genç yıldızın performansı İtalya'da gündem olurken, kendisine ilgi arttı. 35 milyon euro serbest kalma bedeli olan Zaniolo ile İtalyan Juventus ve Milan ilgileniyor. İngiltere'den Arsenal ve West Ham, İspanya'dan Atletico Madrid'in de fiyat sorduğu öne sürüldü.