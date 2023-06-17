İtalya'da gündem Zaniolo

Zaniolo, İtalya Milli Takım formasıyla 12 maça çıktı ve 2 gol attı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan olaylı bir şekilde ayrılan geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı kulüpte küllerinden doğdu.
İtalya Milli Takımı'na davet alan ve Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya karşılaşmasında forma giyen Zaniolo, kazandırdığı penaltı ile maça damga vurdu. Genç yıldızın performansı İtalya'da gündem olurken, kendisine ilgi arttı. 35 milyon euro serbest kalma bedeli olan Zaniolo ile İtalyan Juventus ve Milan ilgileniyor. İngiltere'den Arsenal ve West Ham, İspanya'dan Atletico Madrid'in de fiyat sorduğu öne sürüldü.
Zaniolo'yu manşetine taşıyan La Gazetta dello Sport, "Ceza sahasına iyi girdi. Baskıyla takıma harika bir jest yaptı" şeklinde övdü. GOAL İtalya, Zaniolo ile ilgili, "Penaltıyı almayı başardı ve İspanya'yı şoka uğrattı" diye yazdı. Tuttomercato da övgüyle bahsetti.