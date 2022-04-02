İzmir'de kazanan Antalyaspor

Süper Lig maçları milli aranın ardından devam ediyor. 31. haftanın 16.00 periyodunda oynanan karşılaşmasında 29 puanlı Altay, sahasında 41 puanı bulunan Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Luiz Adriano ve 70. dakikada Haji Wright kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 74. dakikada penaltıdan Ahmed Rayan attı. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 44'e yükseltirken Altay 29 puanda kaldı ve düşme hattında yer alamaya devam etti. İzmir ekibi yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Altay deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde Hatayspor'u misafir edecek.