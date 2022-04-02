Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor İzmirde kazanan Antalyaspor
FUTBOL FUTBOL

İzmir'de kazanan Antalyaspor

Süper Lig'in 31. haftasında İzmir ekibi Altay sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonucun ardından Antalya ekibi ligde yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kazanan Antalyaspor
Altay-Antalyaspor

Süper Lig maçları milli aranın ardından devam ediyor. 31. haftanın 16.00 periyodunda oynanan karşılaşmasında 29 puanlı Altay, sahasında 41 puanı bulunan Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

  • Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Luiz Adriano ve 70. dakikada Haji Wright kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 74. dakikada penaltıdan Ahmed Rayan attı. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 44'e yükseltirken Altay 29 puanda kaldı ve düşme hattında yer alamaya devam etti. İzmir ekibi yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu ile çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Altay deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise evinde Hatayspor'u misafir edecek.
Semerkandda Ramazan

Semerkand'da Ramazan

TVNET, bu yıl iftar sofralarınıza Özbekistan'dan misafir oluyor.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

​Sarı-lacivertliler deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Pakistan Başbakanı Handan ABDye darbe suçlaması: İç politikamıza açık müdahale

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız.

​Registon Meydanı ve Tilla Kâri Medresesi Kur'an ve ezan sesiyle yankılanacak.

​Yedi mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.

Son zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Skandal tokat<br>sonrası istifa etti

Skandal tokat
sonrası istifa etti

'Akademi'nin bana olan güvenine ihanet ettim'
Muharip uçakların eğitim görüntüleri

Muharip uçakların eğitim görüntüleri

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan heyecanlandıran paylaşım.

​Pusu kurup yanlış adamı öldürdüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.