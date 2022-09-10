Josef'ten ayrılık açıklaması: Burada kalamam

Hayat

Uğradığı köpek saldırısı sonucu yüzüne 50'den fazla dikiş atılan ünlü şarkıcı Tuğba Altıntop, “Hayvanın suçu günahı yok, ben onun alanına girdim” diyerek bu olayın hayvan sevgisini etkilemediğini ifade etti.