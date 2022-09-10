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Josef'ten ayrılık açıklaması: Burada kalamam

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza Beşiktaştan ayrılıyor mu?
Josef, basın toplantısında ağladı.

Ankaragücü maçında tribünden atlayarak siyah-beyazlı futbolculara saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza, bugün düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını duyurdu.

"Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam"


Josef, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

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Josef de Souza (@souza_5)'in paylaştığı bir gönderi

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