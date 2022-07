Joshua King: Tatile gelmedim

Fenerbahçe’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 yıllık sözleşme imzaladığı forvet Joshua King, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübe transferi için mutlu olduğunu aktaran golcü futbolcu, "Benim açımdan ilk günlerim harika geçti. Buraya geleli yeni olmuştu. Takımdaki herkes tarafından çok iyi karşılandığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla bu beni mutlu etti. Antrenmanları da sıkı şekilde sürdürüyoruz. Yüksek seviyeler için sıkı çalışmak lazım. Bu forma ile ilk maç için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki haftaları bekliyorum" dedi.

"Kariyerimde oynayacağım en büyük camia diyebilirim"

Oğlunun Fenerbahçe formasıyla bulunan fotoğrafının sorulması üzerine Joshua King, şu ifadelere yer verdi:

REKLAM

"Norveç’teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından bu yana tanıdığım arkadaşım Türk. 3-4 yıl önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti. Bana bir gün inşallah bir gün Fenerbahçe’de oynayacağımı söyledi. O da Fenerbahçeli. Ben de buradayım. Bu istek gerçekleşmiş oldu. Burada olduğum için mutluyum. Çok büyük camiada olduğumu söyleyebilirim. Kariyerimdeki en büyük camia diyebilirim. Manchester United’da çok süre alamadığım için oynamış olduğum, oynayacağım en büyük camia diyebilirim. En iyi arkadaşım Türk ve iyi bir Fenerbahçeli. Benim açımdan mutluluk verici ve ben de bir baskı da uyandırıyor. Eğer kötü oynarsam arkadaşım beni mahvedecek."

"Hoca sağ bek oynamamı isterse oynarım"

Norveçli golcü, santrfor olarak oynadığında kendini daha rahat hissettiğini dile getirerek, "Genel olarak her zaman santrfor oynamıştım. Çok yönlü olduğumu söyleyebilirim. Bournemouth’ta 4-3-3’te oynarken solda oynamıştım. Bunun dışında formasyona göre değişebilen bir şey bu. Aynı şekilde santrfor arkası da oynadım. 4-3-3’te kenar oynamıştım. Çok yönlü olarak farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Sol veya sol kenar olarak merkez oyuncusu olarak da oynadım bu tip pozisyonlara alışığım ama ana pozisyon olarak santrfor oynadığım zaman defansın arkasında gol imkanı oluşturmayı seviyorum. Hoca sağ bek oynamamı isterse oynarım. Amacım takıma yardımcı olmak" diye konuştu.

REKLAM

Bu gönderiyi Instagram'da gör Joshua King Jr. (@iamjoshuaking)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

"Fenerbahçe’de en iyi sezonumu geçirmek istiyorum"

Manchester United’da forma giydiği döneme değinen 30 yaşındaki futbolcu, “Manchester’a 16 yaşında gitmiştim. O dönemki kadro dünyanın en iyi kadrosu diyebilirim. Berbatov, Tevez ve Ronaldo vardı. Benim de o kadroda yer bulma şansım zor olmuştu. Kariyerimin sonu anlamına gelmiyordu. Başka kulübe gittim. Her oyuncuda olduğu gibi eski takımına karşı oynadığınızda ekstra motivasyon oluşur. Manchester’a 4-5 gol atmıştım. Manchester’a saygım sonsuz orda akademide geçirdiğim zamanların kariyerimde çok etkisi var. Şimdi Fenerbahçe’deyim ve çok konuşmak istemiyorum. En iyi sezonumu geçirmek istiyorum. Bir santrfor için 30-31 yaşları en verimli yaşlardır. Keşke daha önce gelebilseydim ama senaryo bu şekilde gelişti. Ben burada en iyisini ortaya koyarak başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Joshua King, takım olarak Dinamo Kiev maçına odaklandıklarının altını çizerek, “Şu an takım olarak Dinamo Kiev maçına odaklanmaya başladığımız söyleyebilirim. 3-4 gün önce geldim ve 2 antrenman yapabildim. 10-12 yıldır profesyonel futbolcuyum burada yaptığım idman şeklinin en yüksek idman seviyelerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hocamız oldukça detaycı. Her konuda detaya önem veren birisi ve fitness taktik pozisyon anlamında detaylı bir teknik adam. Bizlerin de yüzde yüz şekilde hazır olması gerekiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Dinamo Kiev maçına odaklandık. Şans bizi orada bekliyor olacak. Polonya’da bütün gücümü ortaya koymak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde 7 dakika süre aldım. Çocukluğumdan bu yana hayalim Şampiyonlar Ligi’nde top koşturmak. Her maç bizim için önemli. Oynayacağımız Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Takım olarak elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

“Ozan Tufan çok kaliteli bir futbolcu, onun için en iyisini diliyorum”

Bir dönem birlikte forma giydiği milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Ozan benim kardeşim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Watford’a geldiğinde İngilizcesi iyi değildi. Benim de ilk zamanlarım öyleydi. İngilizcem vardı ama iyi değildim. İngiliz aksanına alışmak zaman alıyordu. Kaynaşmaya başladık ve ’neye ihtiyacın olursa bana söyle’ dedim. Londra’da bilinen Türk insanlarla tanıştırmış oldum. İyi bir arkadaşlık kurduğumuzu düşünüyorum. 2-3 ay sonra ona Fenerbahçe’yi sordum. Fenerbahçe’ye gitmenin mükemmel olacağını söyledi. Bundan sonra da iletişimimiz devam etti. Ocak’ta o geri döndü. Çok kaliteli bir futbolcu, onun için en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

“Fenerbahçe’ye tatil yapmak için değil başarmak için geldim”

Joshua King, İngiltere’den Türkiye’ye gelen futbolcuların başarısı ile ilgili yöneltilen soruya “Mental bir problemle alakalı. Yaşam şekliyle alakalı bir şey. Yaşam tarzını, iş etiğini aksatırsanız bu problem olabiliyor. Ben burada daha önce oynayanları biliyorum. Omar, Sörloth, Linnes buraya geldikten sonra yüksek performans ile oynadılar. Ben de aynı mantaliteye sahibim. Ben de burada büyük hırsla çalışmak istiyorum. Bunun yanı sıra taraftarlarımız çok tutkulular. İkinci bir din gibi Fenerbahçe’ye sarılıyorlar. Ben de buraya tatil yapmak için değil başarmak için geldim. Bunun için mutluyum verdiğim karardan dolayı yüzde 1 şüphem yok” yanıtını verdi.

REKLAM

Ailemize hoş geldin Joshua King! 💛💙



Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/ajISxY7Jl0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022