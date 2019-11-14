Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz seçim başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı dün yapılırken, başkan Cengiz’in katılmaması eleştirilere neden oldu. Cengiz, GS TV’de katıldığı programda ibra edilmediği anı hiç unutmadığını belirterek,“Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. Acıyı, bal eyledik. 14 arkadaşımız ‘evet’ deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, bunu kabul edemedim. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. ‘Seçime gitmeyeceğim’ demedim. ‘Gündemimde seçim yok’ dedim. Mahkeme derse, ‘Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz’ ne diyebilirim? Başım, gözüm üstüne. Mahkemelerde koşturmak istemiyorum. Eğer dayanabilirsek kulüpte de artıya geçeceğiz. Yüzde 100 seçim olacak ama ne zaman bilmiyorum. Divan’a katılmamanın en büyük nedeni, Riva, Florya, yapılandırma projeleri üzerine çalışıyorum. Tüzük tadili yapacaktık, 2. plana atıldı. Divan’da kalbimizi kanatıyorlar, Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda. Bunlar beni üzüyor, yoksa katılırım” diye konuştu.

İLK DEFA BİR TÜRK TAKIMI CAS’TA DAVA KAZANDI

Görevi devraldığında transfer yasağı olduğunu belirten G.Saray Başkanı, “147 milyon Euro zarardan nasıl Galatasaray’ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. İlk defa bir Türk takımı CAS’ta dava kazandı. Bu yıl Türkiye’de almadık kupa bırakmadık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Çok iyi durumdayız. Avrupa’nın en büyük gelişim gösteren 4. takımıyız. Florya yeniden bizim olacak, bunun için çalışıyoruz. İnşallah Kemerburgaz’da iyi bir şey yapacağız” ifadelerini kullandı.

10 NUMARAYI TUTTURAMADIK

Takımla ilgili açıklamalarda da bulunan Cengiz sözlerini şöyle bitirdi, “Real Madrid’den 6’da yeseniz, 36’da yeseniz, Galatasaray’ın adı öyle kolay silinmez. Galatasaray her zaman 10 numaradır ama bu ara maalesef 10 numarayı tutturamadık. Falcao, Monaco’dan sözleşme uzatma teklifi aldı ama kabul etmedi. Kaleden top çıkarmak isterken aşil tendonunu zorladı. Çok namuslu bir insan, kendisine sordum hızla düzelecek. Bir kulüp başkanı ‘Taçtan gol yedik’ dedi, o hakem kenara çekildi. Bizim maçımızda, bir hakem hata yaparsa, biz de onun kenara çekilmesini bekleyeceğiz. Adalet herkes için geçerli.”

Gözler mahkemede

G.Saray’da tüm gözler bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde olacak. Daha önce açılan davalardan birinde istinafa gidilmiş ve yönetimin “idari ibrasızlık” üzerine koydurduğu tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tedbir kararını kaldırırsa eğer başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime gitmek zorunda kalacak. Tedbir kararının devamı yönünde karar alınırsa, “idari ibrasızlık” üzerindeki tedbir kararı devam ettirilecek.

Muslera zirvede



Galatasaray’da Fernando Muslera, Süper Lig’de geride kalan 11 haftadaki performansıyla ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların en istikrarlı futbolcusu olan ve birçok maçta takımını ayakta tutan Uruguaylı file bekçisi, Şampiyonlar Ligi’nde de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alıyor. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon ‘Süper Lig’inde en az gol yiyen’ kaleci konumunda. Muslera, oynadığı 11 maçın 5’inde kalesini gole kaparken, kalesinde 9 gol gördü ve yaptığı 35 kurtarış ile kalesinde devleşti. Tecrübeli kaleci, yüzde 80’lik kurtarış oranıyla ligde ikinci sırada bulunuyor. Bu konuda zirvede, yüzde 81’lik kurtarış oranıyla Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı var.

Falcao döndü

Galatasaray’da teknik heyetin takıma verdiği 3 günlük izin dün sona erdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 12. haftadaki Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılıların antrenmanında milli takımlarına giden ve sakat oyuncular yer almadı. Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, İspanya’nın Madrid kentinde sürdürdüğü tedavisini tamamlayarak İstanbul’a döndü. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde koşulara başlaması ve haftaya takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Yunus harekatı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray, Wolfsburg’dan Yunus Mallı’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine milli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Devre arasında Younes Belhanda’ı satarak bonservis geliri elde etmeyi planlayan G.Saray, yerini 27 yaşındaki oyuncuyla doldurmak istiyor. Mainz’den 2017 yılında Wolfsburg’a transfer olan Yunus, geçen sezon 23 maçta 1 gol ve 2 asistle oynarken, bu sezon 1 maçta 24 dakika forma giydi.