Kalenin adayı belli oldu: Galatasaray Muslera'dan doğan boşluğu onun ile dolduracak

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın sakatlığı sonrası Okan’ın gösterdiği performans Galatasaray’da kaleci konusunu gündeme getirdi. Galatasaray’ın yeni sezonda Fernando Muslera’dan doğan boşluğu Sergio Rico ile doldurabileceği öğrenildi. Bonservisi Sevilla’da bulunan 26 yaşındaki kaleci sezon başında Paris Saint-Germain’e kiralanmıştı. Rico, PSG formasıyla bu sezon toplam 8 maça çıkarken İspanyol eldivenin hem Sevilla hem de Paris Saint-Germain’in kadro planlamasında yer almadığı öne sürüldü. Sevilla ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sergio Rico’nun adı Galatasaray’la anılırken, Göztepe ile sözleşmesi bitecek Portekizli kaleci Beto’nun da sarı-kırmızılı ekibin alternatiflerinden biri olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Sevilla altyapısında yetişen Sergio Rico, 2018-19 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Fulham’da kiralık olarak forma giymişti. 1.94 boyundaki kaleci 1 kez de İspanya Milli Takımı forması giydi.

Erken seçim yok

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı camianın gündeminde erken seçim olmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, medyada yer alan haber üzerine yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray’ın gündeminde de bir erken seçim yoktur” ifadelerine yer verildi.