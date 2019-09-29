Kayserisporlu futbolcular Konyaspor maçı sonrası isyan etti

Konyaspor-Kayserispor maçının son dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi ekip lehine tartışmalı bir penaltı kararı verilirken Kayserispor aleyhinde de 3 kırmızı kart çıktı.

Mücadele sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Emmanuel Adebayor, penaltı kararına katılmadığını ve takım arkadaşının sözüne güvendiğini belirtirken "Burası Türkiye. Türkiye futbolunda neler olduğunu bilemiyoruz. Takım arkadaşım kesinlikle eliyle oynamadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu bir diğer futbolcu Thiago Lopes, " Bir şeylerin değişmesi lazım ancak maalesef Türkiye'de futbol böyle" diyerek tepkisini dile getirdi.

Konyaspor-Kayserispor maçının bitişine 4 dakika eklenmiş ancak VAR incelemesi, penaltı ve kırmızı kartlarla birlikte mücadele 102. dakikanın 36. saniyesinde sona erdi.

4 dakika uzatma verilen Konyaspor-Kayserispor maçı 102. dakikanın 36. saniyesinde sona erdi



📺VAR incelemesi

⚽Penaltı

🔴🔴🔴Kırmızı kart pic.twitter.com/Rq6UVNAkPw — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Eylül 2019