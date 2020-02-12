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Kayyuma ret kararı

İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray’a kayyum atanması ile ilgili davanın reddedildiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı yönetim diğer davalar sonuçlanana kadar mevcut hali ile yoluna devam edecek. 21 Şubat’ta da 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘genel kurulun iptali’ davası görülecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mustafa Cengiz

Mustafa Cengiz

Galatasaray’a kayyum atanması ile ilgili dava 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce reddedildi. Sarı-kırmızılı kulübün geçen yıl Mart ayında yapılan Olağan Mali Genel Kurulu toplantısında idari yönden ibra edilmemesine ilişkin bazı dernek üyelerinin kulübe kayyum atanmasına ilişkin açtıkları davanın ilk duruşmasında mahkeme davanın reddine karar verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kayyum ile ilgili geçtiğimiz günlerde “Mali ve idari açıdan iflas edersiniz Kayyum istersiniz. Genelde bunu mahkemeler de otomatik olarak atar. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talepten utanıyorum. Ben iyi niyet ile açıklayamam bunu” açıklamasını yapmıştı. Galatasaray yönetimi diğer davalar sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek. 21 Şubat’ta da 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘genel kurulun iptali’ davası var. Tedbirleri kaldırırsa Galatasaray’da yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet adaylık konusunda çalışmalarını sürdürürken, Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir’in isimleri başkanlık için geçiyor.

KARARI BEKLİYORDUK

Duruşma sonrasında İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan kulübün avukatı Ömer Faruk Kırkbıyık, “Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk.” dedi. Kırkbıyık, “İlk duruşmada da karar çıktı ve kayyum atanması talebi reddedildi. Neticenin böyle olabileceğini biliyorduk. Çünkü ortada kayyum atanması, Galatasaray Spor Kulübü’nün seçime gitmesi için bir gerekçe yok. Mevcut tedbirler, hukuki gerekçeler yönetimin ve denetim kurulunun görevinin başında olduğunu gösteriyor. Arzumuz ve Galatasaray Spor Kulübünün dileği, sportif başarıya, Galatasaray’ın gerçek sorunlarına odaklanıp bu tarz suni gündemlere yer vermemek. Başarıya odaklanmak istiyorlar. Biz de bu gayretlerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz’’ diye konuştu.

  • Cimbom’un hedefi yarı final
  • Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Alanyaspor’u konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, bugün taraftarı önünde yapacağı maçtan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak. Kupaya 5. turda dahil olan sarı-kırmızılılar, Tuzla ve Çaykur Rize’yi elemişti. 4. turdan itibaren kupaya katılan Alanyaspor ise İnegöl, Adana ve Kasımpaşa’yı geçmişti.
  • Adem ile devam

  • Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da gol umudu yine Adem Büyük olacak. Son haftalarda formda olan ve Falcao ve Andone’nin yokluğunu aratmayan tecrübeli futbolcunun maça ilk 11’de çıkması bekleniyor. Kondisyonerler eşliğinde çalışan Falcao’nun ise bugünkü maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.


Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Teknik direktör Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör Bülent Korkmaz oldu. Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı. Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

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