Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kenan Yıldız'a büyük onur

Kenan Yıldız'a büyük onur

21:2022/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Kenan Yıldız, Serie A’da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.
Kenan Yıldız, Serie A’da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

Juventus forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da sezonun yükselen "Yıldız"ı oldu.

Serie A'dan yapılan açıklamada, milli futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak, "Kenan Yıldız, sezonun yükselen yıldızı" ifadesi kullanıldı.

Milli futbolcu, Serie A'da Juventus formasıyla bu sezon 36 maçta 10 gol kaydetti.

Serie A'da sezonun en iyi oyuncusu Inter'den İtalyan sol bek Federico Dimarco, yılın forveti Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez seçilirken, yılın teknik direktörü ise şampiyon Inter'den Cristian Chivu oldu.

#Juventus
#Kenan Yıldız
#Serie A
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz Adil ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu, yeni sezonda yok mu?