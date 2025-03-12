Kerem Aktürkoğlu'ndan her gün aynı saatte dikkat çeken paylaşım

Portekiz devi SL Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, üç milyondan fazla takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden her gün aynı saatte bir ayet veya bir hadis paylaşımı yapıyor.
SL Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşım yapıyor. 3 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Aktürkoğlu, Ramazan ayının başından beri her gün aynı saatte bir ayet veya bir hadis paylaşımı yapıyor. Türkiye'den ve dünyanın pek çok ülkesinden sevilerek takip edilen Aktüroğlu'nun Ramazan paylaşımları takipçileri tarafından taktirle karşılandı.
Portekiz devi SL Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kulüplerine verdikleri röportajda, "helal et" hassasiyeti üzerine konuşmuşlardı. Kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan röportajda Aktürkoğlu, "Dün konuştum, bir yerden helal et bulmak zormuş, Türkiye'den getirteceğiz galiba." ifadelerini kullanırken, Kökçü ise "Ben 1 yıl boyunca Hollanda'dan getirttim. Orada bir kasabımız var." dedi. Millilerimizin bu ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.