Kerem Aktürkoğlu'ndan her gün aynı saatte dikkat çeken paylaşım

SL Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşım yapıyor. 3 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Aktürkoğlu, Ramazan ayının başından beri her gün aynı saatte bir ayet veya bir hadis paylaşımı yapıyor. Türkiye'den ve dünyanın pek çok ülkesinden sevilerek takip edilen Aktüroğlu'nun Ramazan paylaşımları takipçileri tarafından taktirle karşılandı.