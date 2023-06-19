Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, performansının karşılığını aldı. Takım kaptanlığına kadar yükselen ve sezonu 9 gol ve 11 asistlik katkıyla tamamlayan genç yıldızın sözleşmesinde önemli iyileştirme yapıldı.





Kerem'in yıllık maaşı 3 katına çıkartıldı. Yapılan iyileştirme sonrasında milli futbolcunun 9 milyon TL'lik yıllık ücreti 27 milyon TL'ye yükseldi Kerem'in kontratı tadil işlemi sonrasında performansa bağlı bonuslarla desteklendi. 24 yaşındaki futbolcu; çıkacağı 15,25 ve 35. maçlardan sonra 1'er milyon TL kazanacak. Kerem 15 gol katkısı vermesi halinde 2 milyon TL daha kazanacak. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için de bonuslar eklendi.





En çok kazanan oldu





Kerem Aktürkoğlu, sözleşme tadilinden sonran sarı-kırmızılı kulüpte en çok kazanan yerli oyuncu oldu. Genç futbolcudan önce en çok kazanan yerli isim yıllık 17 milyon TL'lik kazancıyla Abdülkerim'di.















