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Spor

Kerem ücretini 3'e katladı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sözleşmesinde yapılan iyileştirme sonrasında sarı-kırmızılı takımda en çok kazanan yerli isim oldu. 24 yaşındaki futbolcunun maaşı, yapılan düzeltmeyle 9 milyon TL'den 27 milyon TL'ye çıkartıldı.

Umut Yılmaz
10:17 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, performansının karşılığını aldı. Takım kaptanlığına kadar yükselen ve sezonu 9 gol ve 11 asistlik katkıyla tamamlayan genç yıldızın sözleşmesinde önemli iyileştirme yapıldı.


Kerem'in yıllık maaşı 3 katına çıkartıldı. Yapılan iyileştirme sonrasında milli futbolcunun 9 milyon TL'lik yıllık ücreti 27 milyon TL'ye yükseldi Kerem'in kontratı tadil işlemi sonrasında performansa bağlı bonuslarla desteklendi. 24 yaşındaki futbolcu; çıkacağı 15,25 ve 35. maçlardan sonra 1'er milyon TL kazanacak. Kerem 15 gol katkısı vermesi halinde 2 milyon TL daha kazanacak. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için de bonuslar eklendi.


En çok kazanan oldu

Kerem Aktürkoğlu, sözleşme tadilinden sonran sarı-kırmızılı kulüpte en çok kazanan yerli oyuncu oldu. Genç futbolcudan önce en çok kazanan yerli isim yıllık 17 milyon TL'lik kazancıyla Abdülkerim'di.





#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Abdülkerim Bardakcı
1 saat önce
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