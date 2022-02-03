Spor Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı
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Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ile sözleşme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Konyaspor, Cikalleshi ile iki yıllık sözleşme uzattı
Sokol Cikalleshi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştiği belirtilerek, Cikalleshi ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen futbolcu Sokol Cikalleshi, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İmzanın atılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cikalleshi, şunları kaydetti:

"Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız."

Cikalleshi, salgına rağmen taraftarın takıma çok güzel destek verdiğinin anlatarak, "Bundan sonra daha çok destek vereceklerine eminim. Biz büyük bir aileyiz. Sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninde başkan yardımcısı Nuh Kaygısız da yer aldı.
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