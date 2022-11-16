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Konyaspor Zeljeznicar'la dostluk maçı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bosna Hersek ekiplerinden Zeljeznicar ile hazırlık maçı yapacak.

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Haber Merkezi AA
Konyaspor Zeljeznicarla dostluk maçı yapacak
Konyaspor

Bosna Hersek'in en köklü futbol kulüplerinden Zeljeznicar, 29 Kasım'da Arabam.com Konyaspor'u dostluk maçında konuk edecek.

Zeljeznicar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Konyaspor ile Zeljeznicar, 29 Kasım'da başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadı'nda yapılacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

  • Geçen sezon Süper Lig'de üçüncülük elde eden Konyaspor ile oynanacak dostluk maçına taraftarların ilgi göstereceğine inanıldığı kaydedilirken, karşılaşmanın yerel saatle 18.00'de başlayacağı aktarıldı.
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