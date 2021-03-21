Kritik derbide kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida kaydederken, Fenerbahçe'nin golünü ise 89. dakikada Ozan Tufan attı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 64'e, Fenerbahçe ise 59'a yükseltti.

Milli aranın ardından Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Vida, Fenerbahçe’yi boş geçmiyor

Süper Lig’in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında mücadelenin 48. dakikasında Vida’nın golüyle öne geçti. Rachid Ghezzal’ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmanın arasında yükselip kafayı vuran yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında iç sahada boy gösterdiği 4. maçta 3. golünü attı.

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2017-2018 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı derbide takımının ilk golünü atan Vida, 2018-2019 sezonunda oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçta golü bulunmayan Vida, geçtiğimiz sezon 33. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren isim olmuştu. Vida bu maçta da sarı-lacivertli rakibini boş geçmedi ve siyah-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçiren oyuncu oldu. Bu sezon Süper Lig’de 23. maçına çıkan Domagoj Vida, 4. golüne ulaşmış oldu.

Serdar Aziz sakatlandı

Süper Lig’de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Maçın 57. dakikasında sakatlanan Aziz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand’a bıraktı. Serdar’ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

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Ghezzal cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği karşılaşmada Rachid Ghezzal uzatma dakikalarında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Bu sezonki 4’üncü sarı kartını gören Ghezzal cezalı duruma düştü. Cezayirli kanat oyuncusu, Süper Lig’in 32’nci haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Fenerbahçe, Ozan ve Altay ile 1 puanı aldı

Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1’lik skorla sonuçlanırken, sarı-lacivertli ekibe 1 puanı kazandıran isimler Ozan Tufan ve Altay Bayındır oldu. Müsabakanın 89. dakikasında Ozan Tufan attığı golle takımının beraberlik golünü kaydederken, genç file bekçisi Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Bayındır, siyah-beyazlıların yakaladığı 5 gol pozisyonunda kalesini gole kapatarak adeta devleşti.

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Ghezzal’dan 13. asist

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal asistlerine devam ediyor. Fenerbahçe karşısında bu sezonki 21. lig maçına çıkan Ghezzal, 13. asistine imza attı. Derbide dakikalar 48’i gösterdiğinde Rosier’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal, ceza sahasına gönderdiği kavisli ortada Vida’yı golle buluşturan isim oldu.

Süper Lig’de asist krallığında zirvede bulunan Ghezzal, asist sayısını 13’e çıkarırken, yıldız oyuncuyu 9 asistle Sivassporlu Gradel takip etti. Bu sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Göztepe maçlarında 1’er asisti bulunan Ghezzal, ilk yarıdaki Hatayspor maçında da 2 asist yapmıştı. Ghezzal, sezonun ikinci yarısında ise Antalyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Ghezzal’ın bu sezon 1 de golü bulunuyor. Yıldız oyuncu, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamıştı.