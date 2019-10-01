Kükreme vakti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile bugün karşılaşacak. Sezon başında başta Radamel Falcao olmak üzere çok önemli transferlere imza atan ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamasa da, Devler Ligi’nde Brugge deplasmanından puanla dönmüştü. Kendi evinde oynayacğaı Paris Saint-Germain maçından da iyi bir skorla ayrılmak isteyen Galatasaray, üzerindeki puaslu havayı da dağıtmayı hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan temsilcimiz rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi. Galatasaray’da zorlu maç öncesi Mario Lemina forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina’nın, bugünkü maçta kadroda yer almayacağı bildirildi.

NEYMAR VE CAVANİ YOK

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’in, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında bugün Galatasaray’a konuk olacağı karşılaşmanın kafilesinde sakatlığı bulunan golcü futbolcu Edinson Cavani’ye yer verilmedi. Paris ekibinde Galatasaray ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi cezası bulunan Brezilyalı yıldız golcü Neymar’ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

FRANSIZ FUTBOLUNA YAKIN İSİMLER VAR

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giyen Galatasaraylı futbolcular şöyle: “Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Younes Belhanda (Montpellier-Nice), Mario Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Steven Nzonzi (Amiens) ve Radamel Falcao (Monaco).”

Tuchel: Kalitemizi göstermek istiyoruz

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, “Herkes bana G.Saray stadının ve atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Böyle bir atmosferde büyük bir takıma karşı kalitemizi kanıtlamak istiyoruz” dedi. Bugünkü maçın zor geçeceğini ifade eden Alman çalıştırıcı, “Daha zor şartlarda ve deplasmanda oynayacağız. 3 tane iyi maç çıkardık. Takımın aynı doğrultuda oynaması gerekiyor” diye konuştu. G.Saray’da Falcao ve Babel gibi kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken Tuchel, “Falcao gibi 9 numaraya karşı oynamak zordur, ona karşı özel bir önlem almayacağız. Takım zaten onu yakından tanıyor” ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, “Herkes bana G.Saray stadının ve atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Böyle bir atmosferde büyük bir takıma karşı kalitemizi kanıtlamak istiyoruz” dedi. Bugünkü maçın zor geçeceğini ifade eden Alman çalıştırıcı, “Daha zor şartlarda ve deplasmanda oynayacağız. 3 tane iyi maç çıkardık. Takımın aynı doğrultuda oynaması gerekiyor” diye konuştu. G.Saray’da Falcao ve Babel gibi kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken Tuchel, “Falcao gibi 9 numaraya karşı oynamak zordur, ona karşı özel bir önlem almayacağız. Takım zaten onu yakından tanıyor” ifadelerini kullandı. SİLVA: G.SARAY EFSANESİNİ BİLİYORUZ

PSG’nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ise, “G.Saray’ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, ambiyanstan haberimiz var. İyi maç çıkarmak için bunları unutmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.