Kükreme vakti
SÜPER LİG

Kükreme vakti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında bugün Paris Saint-Germain’i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuç elde ederek hem kötü gidişata son vermek hem de gruptan çıkmak adına umutlanmak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile bugün karşılaşacak. Sezon başında başta Radamel Falcao olmak üzere çok önemli transferlere imza atan ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamasa da, Devler Ligi’nde Brugge deplasmanından puanla dönmüştü. Kendi evinde oynayacğaı Paris Saint-Germain maçından da iyi bir skorla ayrılmak isteyen Galatasaray, üzerindeki puaslu havayı da dağıtmayı hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan temsilcimiz rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi. Galatasaray’da zorlu maç öncesi Mario Lemina forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina’nın, bugünkü maçta kadroda yer almayacağı bildirildi.

NEYMAR VE CAVANİ YOK

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’in, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında bugün Galatasaray’a konuk olacağı karşılaşmanın kafilesinde sakatlığı bulunan golcü futbolcu Edinson Cavani’ye yer verilmedi. Paris ekibinde Galatasaray ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesi cezası bulunan Brezilyalı yıldız golcü Neymar’ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı.

FRANSIZ FUTBOLUNA YAKIN İSİMLER VAR

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giyen Galatasaraylı futbolcular şöyle: “Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Younes Belhanda (Montpellier-Nice), Mario Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Steven Nzonzi (Amiens) ve Radamel Falcao (Monaco).”

  • Tuchel: Kalitemizi göstermek istiyoruz
  • Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, “Herkes bana G.Saray stadının ve atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Böyle bir atmosferde büyük bir takıma karşı kalitemizi kanıtlamak istiyoruz” dedi. Bugünkü maçın zor geçeceğini ifade eden Alman çalıştırıcı, “Daha zor şartlarda ve deplasmanda oynayacağız. 3 tane iyi maç çıkardık. Takımın aynı doğrultuda oynaması gerekiyor” diye konuştu. G.Saray’da Falcao ve Babel gibi kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken Tuchel, “Falcao gibi 9 numaraya karşı oynamak zordur, ona karşı özel bir önlem almayacağız. Takım zaten onu yakından tanıyor” ifadelerini kullandı.
  • SİLVA: G.SARAY EFSANESİNİ BİLİYORUZ
  • PSG’nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ise, “G.Saray’ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, ambiyanstan haberimiz var. İyi maç çıkarmak için bunları unutmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul’a puan yok
İstanbul’a puan yok

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ederek taraftarı önünde büyük sevinç yaşayan Trabzonspor, bu galibiyetle kötü giden tabloyu tersine çevirip bir anda yarışa ortak oldu. Üst sıralardaki rakiplerinin de yaşadığı puan kaybını fırsata çeviren bordo-mavililer, 9. sırada girdiği 6. haftayı 4. sırada tamamladı. Beşiktaş galibiyetiyle puanını 9’a yükselten Trabzonspor, 6. haftalar itibariyle de 2015-16 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Söz konusu sezonun ilk 6 haftasında 10 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında 6, 2017-18 sezonunda 8 ve 2018-19 sezonunda ise 7 puan hanesine yazdırabilmişti. Teknik direktör Ünal Karaman, hem eksiklere rağmen oynattığı oyunla hem de büyük maçlarda aldığı skorlarla bordo-mavili takım üzerindeki etkisini gösteriyor. FUTBOLCULAR MUTLUTrabzonsporlu futbolcular da maçın ardından galibiyet sevincini sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı. Hüseyin Türkmen, “Allah’a şükürler olsun. Daha nice zaferlere”, Uğurcan Çakır, “Çok değerli 3 puan. Saygı duyulacak bir galibiyete imza atan takım arkadaşlarımı kutlarım. Stadyumda müthiş bir ambiyans oluşturan taraftarlarımıza ve bize güvenen herkese de yürekten teşekkürler. Önemli bir engeli aştık ama yolumuz uzun. Çalışmaya ve gelişmeye devam”, Donis Avdijaj, “Güzel. 3 puan”, Abdulkadir Parmak, “Takım olarak sahaya çok iyi bir mücadele koyduk ve evimizde taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle güzel bir galibiyete imza attık. Her maç daha da iyi olmak ve üzerine koyarak gitmek için yanyana”, Gaston Campi, “Bu bir takım”, Doğan Erdoğan ise “Kemerler bağlı mı? Yanyana” ifadelerini kullandı.Diriliş manşetleriTrabzonspor’un Süper Lig’de konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerinde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken, bordo-mavili takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı. Karadeniz gazetesi, “Trabzonspor, Akyazı Stadı’nda Beşiktaş’ı ezdi. Tarihi bir zafere imza attı” ifadelerine yer verdi. Karadeniz’den Günebakış gazetesi ise “Diriliş” başlığını kullanırken, Trabzonspor’un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş’ı yenerek bitirdiğini kaydetti. Taka gazetesi, “Her yerde lider” başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş’ı perişan ettiğini yazdı. Karadeniz’de Sonnokta gazetesi de, “Fırtına vurdu”, Kuzey Ekspres gazetesi de “Akyazı’da Fırtına koptu” başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.İstanbul’a puan vermiyor Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul’un üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 8 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Karamanlı Trabzonspor, bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında bugüne kadar 15 puan toplarken, 9 puan kaybetti. Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray’ı 4-0, ardından Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Ardından da Beşiktaş’ı 2-1 ve 4-1’lık skorlarla geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 4 maçtan 12 puan çıkardı.Basel maçına İtalyan hakem Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü kendi sahasında İsviçre’nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Medical Park Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello’nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Rosario Abisso görev yapacak.Nwakaeme siftah yaptı Trabzonspor’da geçen sezon 10 gol ve 10 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olan ve bu sezon ilk 5 haftada sessiz kalan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla birlikte siftah yaptı. Deneyimli hücum oyuncusu, 6. haftada Beşiktaş karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, ortaya koyduğu başarılı performans ile de büyük beğeni aldı.Galatasaraylıları endişelendiren iddia: İngiliz devi Falcao'yu istiyor

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