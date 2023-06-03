Kupalı kutlama nefes kesecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama hazırlıkları yapılıyor.
Fenerbahçe ile oynanacak derbide şampiyonluk kupasını almak için başvuruda bulunan sarı-kırmızılılara Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onay geldi. TFF'den yapılan açıklamada "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir" ifadeleri kullanıldı
Nef Stadyumu'nda hem derbi hem de şampiyonluk kutlamaları için çalışmalar yapılıyor. Kale arkalarına ışık şovları için hem yansıtma ışıkları hem de ledler kuruluyor. Ayrıca birçok sanatçının sahne alması için görüşmeler sürüyor. Kenan Doğulu, Uzi, Suat Ateşdağlı, Soner Sarıkabadayı gibi sanatçılarla görüşen yönetim, Icardi'nin attığı gollerden sonra çalınan "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge'nin de sahne alması için çalışıyor.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını derbinin ardından yapması futbolculara yarayacak. Sarı-kırmızılı oyuncular, fazladan bir hafta daha dinlenme şansı bulacak. Aslan'ın son hafta rakibi Süper Lig'den çekilen Hatayspor. Galatasaray'ın hükmen galip gelecek olması sebebiyle sarı-kırmızılı oyuncular 38. hafta maçlarını beklemeden izne çıkacak.