Kupalı kutlama nefes kesecek

Nef Stadyumu'nda hem derbi hem de şampiyonluk kutlamaları için çalışmalar yapılıyor. Kale arkalarına ışık şovları için hem yansıtma ışıkları hem de ledler kuruluyor. Ayrıca birçok sanatçının sahne alması için görüşmeler sürüyor. Kenan Doğulu, Uzi, Suat Ateşdağlı, Soner Sarıkabadayı gibi sanatçılarla görüşen yönetim, Icardi'nin attığı gollerden sonra çalınan "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge'nin de sahne alması için çalışıyor.