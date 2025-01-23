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Lazio ile Real Sociedad maçı öncesi kan döküldü! 3 İspanyol bıçaklandı

Lazio ile Real Sociedad maçı öncesi kan döküldü! 3 İspanyol bıçaklandı

12:3923/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
AA
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İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Ligi maçı öncesi 3 İspanyol taraftar yaralandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Ligi maçı öncesi 3 İspanyol taraftar yaralandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile İspanya'nın Real Sociedad takımları arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftarın bıçakla yaralandığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile Real Sociedad takımları arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftar bıçaklandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lazio ile Real Sociedad'ın bugün oynayacağı müsabaka öncesinde, dün akşam Roma'da olaylar çıktı.


Başkentin Monti Mahallesi Leonina Caddesi'nde bulunan 70 kişilik İspanyol taraftar grubuna, 80 kişilik bir grup saldırdı. Saldıranların, Lazio taraftarları olabileceği belirtildi. Olaylarda 3 Real Sociedad taraftarı, bıçakla yaralandı.


Olaylara İtalyan emniyet güçleri müdahale ederken, saldırganlar polisin gelmesiyle kaçtı. Saldıranlardan bazılarının kimliklerinin tespit edildiği, ayrıca kamera görüntüleri üzerinden de soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.




#Lazio
#Real Sociedad
#Roma

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