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LeBron James'ten triple-double: Lakers 3'te 3 yaptı

LeBron James'ten triple-double: Lakers 3'te 3 yaptı

11:1027/10/2024, Pazar
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Lebron James
Lebron James

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) LeBron Jamesli Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 131-127 yendi. James, 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Sacramento Kings'i 131-127 yendi.


NBA'e 10 maçla devam edildi. Lakers, Kings'i ağırladığı mücadelede LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşarak 3'te 3 yaptı. Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.


Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik "double-double" performansları mağlubiyeti önleyemedi.


Dün geceki LeBron James performansı:

Spurs, Rockets'ı mağlup etti

San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.


NBA'DE BU HAFTA ALINAN SONUÇLAR:

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135

Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124

Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 109-106

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 131-127




#NBA
#LeBron James
#Alperen Şengün

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