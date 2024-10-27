LeBron James'ten triple-double: Lakers 3'te 3 yaptı

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, sözleşme yeniledi. 5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız basketbolcu, Houston Rockets'tan toplam 185 milyon dolar kazanacak. Alperen bu sözleşmeyle NBA tarihinde en yüksek kontrat imzalayan Türk oyuncu oldu. İşte detaylar.